Beautiful anticipazioni: l’imbroglio di Thomas, spunta tutta la verità

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful. Qualcuno ha falsificato dei documenti, Thomas rivela tutta la verità. Ecco cos’è successo…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Vinni ha falsificato il test di paternità

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5, scopriremo più informazioni sul bambino che Steffy Forrester porta in grembo.

Secondo le nuove anticipazioni della soap opera americana, la paternità del figlio in grembo di Steffy Forrester sarà la storia protagonista e il filo conduttore di tutti gli episodi.

Nonostante il tradimento, Finn e Hope decideranno, seppur a fatica, di non mandare all’aria le rispettive relazioni con Steffy e Liam. In partica perdoneranno il tradimento, nonostante ci sia ancora una grossa incognita. Chi sarà fra i due il padre del bambino che porta in grembo Steffy?

La paternità del bambino potrebbe cambiare le carte in tavola ancora una volta. Così Steffy e Finn si recheranno dalla dottoressa Campbell. In attesa dei risultati, si domanderanno come l’esito potrebbe cambiare le loro vite. Finalmente i risultati arriveranno e indicheranno Liam come padre del bambino di Steffy. Una notizia che sconvolgerà in particolare Hope e Finn. Non tutto però è come sembra e i colpi di scena in Beautiful non mancheranno. Ben

In Beautiful la paternità del bambino di Steffy creerà nuove e avvincenti dinamiche. Con il passare delle puntate, sarà Thomas a intuire che c’è qualcosa che non va nel test di paternità. Il giovane scoprirà che il suo amico Vinny avrà falsificato i risultati del test facendo risultare Liam come padre del bambino.

Thomas quindi metterà sotto torchio l’amico facendogli confessare la verità. A questo punto, il fratello di Steffy racconterà tutto quanto alla sorella, a Hope, Liam e Finn.