Sopracciglia diverse? Come sistemarle senza commettere errori irreversibili

Sopracciglia diverse: un incubo di noi donne, dico bene? Ma non preoccuparti. Abbiamo trovato la soluzione al tuo problema.

Sopracciglia sane e ben definite possono fare una grande impressione. Ma a volte la pinzatura, la ceretta e altri metodi utilizzati per migliorare il loro aspetto possono lasciarle a chiazze e non uniformi.

Anche le procedure cosmetiche e i filler, come il Botox, possono renderle meno uniformi. Per questo motivo vogliamo regalarti alcuni consigli su come misurare le tue sopracciglia e su come farle apparire più simmetriche.

Ma quali sono le cause principali delle nostre sopracciglia irregolari? L’eccessivo strappo di peli è una di queste. Quando usi la ceretta o le pinzette, questo può farle apparire irregolari. A volte, nel processo di cercare di rendere uniformi le tue sopracciglia, potresti continuare a strappare peli da ogni lato alternativamente, e finire comunque frustrata con il risultato finale.

Un’altra causa è legata all’uso del Botox. A volte, un effetto collaterale dovuto alle iniezioni può colpire maggiormente uno dei due muscoli che si trovano in corrispondenza delle sopracciglia. Ciò non farà altro che farle apparire irregolari.

Come misurare le tue sopracciglia

Affinché le tue sopracciglia siano della proporzione giusta per il tuo viso, dovrai prendere alcune misure, che ti aiuteranno a determinare dove dovrebbero iniziare, dove si trova il tuo arco naturale e dove dovrebbero finire.

Le sopracciglia dovrebbero essere allineate, più o meno, con il ponte del tuo naso. Per trovare il punto esatto, prendi una matita per sopracciglia e appoggiala contro il bordo esterno della parte superiore del tuo naso e puntala verso l’alto.

Se le tue sopracciglia superano questo punto, queste potrebbero far sembrare i tuoi occhi più distanti di quanto in realtà non lo siano. Per assicurarti che stai seguendo l’arco naturale, guardale attentamente per cercare di trovare il punto più alto.

L’eccessivo strappo di peli, la ceretta o il Botox potrebbero rendere difficile trovare l’arco naturale. Se questo fosse il caso, usa una matita per tracciare la parte inferiore delle tue sopracciglia, poi la parte superiore e vedi se riesci a trovare dove i picchi di queste righe si allineano.

Per vedere dove dovrebbero arrivare, usa ancora una volta la matita. Posizionati alla fine delle narici e inclinala fino a formare un angolo di 45 gradi mentre tocchi al tempo stesso le sopracciglia. Questo segna dove la “coda” di queste ultime dovrebbero terminare.

Come sistemarle

Prima di tutto ci vuole pazienza. Se le tue sopracciglia appaiono irregolari per aver strappato troppi peli, la cura migliore è un po’ di pazienza. La ricrescita può richiedere dalle quattro settimane ad un anno, a seconda di quanti peli sono stati rimossi.

Puoi anche considerare gel e creme a base di erbe. infatti, si dice che queste ultime facciano ricrescere i peli più spessi e più velocemente.

Per quanto riguarda le procedure cosmetiche, il Botox può rendere irregolari le tue sopracciglia, per tutta la durata del trattamento. È anche possibile che l’aspetto “congelato” del muscolo si rilassi leggermente un paio di giorni o qualche settimana dopo aver fatto le prime iniezioni.

Se non sei soddisfatta dei risultati di una procedura cosmetica, parla con il medico che l’ha fatta. Potrebbe raccomandare di fare un’iniezione aggiuntiva sul lato del viso dove il sopracciglio appare più alto. Questo può aiutare a rilassare il muscolo e rendere la linea più uniforme.

Nel caso in cui un sopracciglio sia notevolmente più basso di un altro, alcune persone si sottopongono ad un intervento di chirurgia plastica per correggere la situazione.

E arriviamo al make up. Se applicato in maniera ottimale, può dare alle tue sopracciglia l’illusione di pienezza e farle apparire uniformi. Una matita per sopracciglia può riempirle e uniformarle finché non sono completamente simmetriche.

Se non sei una grande fan della matita, ci sono molti altri prodotti da provare, tra cui la polvere o il mascara per sopracciglia, facilmente reperibili in qualsiasi negozio di cosmetici.