Mantra Cosmetics! Cosmesi di Eccellenza 100% Made in Italy

Mantra Cosmetics è tra le aziende italiane nel settore della cosmetica di fascia medio-alta, che negli ultimi anni hanno registrato una considerevole crescita sul mercato. Nello specifico, Mantra Cosmetics, ha fatto notare un forte consolidamento sul mercato nazionale e una continua crescita anche in Europa, Asia e USA.

Secondo l’amministratore delegato Christian Pecci, l’apprezzamento sempre maggiore da parte dei Clienti a livello globale, è dovuto alle azzeccate scelte sia sulle materie prime di elevatissima qualità che sulle strategie di comunicazione proattiva adottate sin dai primi anni di attività. “ Il nostro obiettivo è creare cosmetici sensoriali avvalendosi di materie prime preziose ed uniche, con principi attivi efficaci e rispettosi della pelle” ne parla così Christian Pecci, AD Mantra Cosmetics. Soffermandosi sulla qualità degli ingredienti, Mantra Cosmetics ha da sempre dato enorme importanza alla parte sensoriale, creando prodotti con texture straordinarie e di facile assorbimento, tutte contraddistinte dall’iconica fragranza, che ormai da anni, caratterizza tutta la linea Mantra Cosmetics.

La vision aziendale non è mai cambiata, anche quando era ancora in studio la prima crema viso l’obiettivo era chiaro: applicato sulla pelle del viso il prodotto doveva essere un’esperienza estremamente piacevole, un momento intimo, appagante per gli occhi, l’olfatto, la pelle. Questo è quello che il management di Mantra Cosmetics ha preteso dai propri specialisti in laboratorio.

Miracle The Cream è stato il primo di una lunghissima serie di prodotti rivolti a tutte quelle persone che hanno davvero a cuore la bellezza e la salute della propria pelle. La principale caratteristica di questa rivoluzionaria crema è quella di attivare i processi di ringiovanimento contrastando rughe e linee di espressione, per una pelle più elastica e un incarnato uniforme sin dalla prima applicazione.

I prodotti Miracle, al momento della scrittura di questo articolo, comprendono anche una straordinaria maschera antietà da utilizzare una volta a settimana, il siero che vedremo in seguito e Miracle The Booster: un concentrato di bellezza che idrata profondamente la pelle e le dona una meravigliosa luminosità. All’interno del composto, troviamo foglie di oro puro 24Kt sospese in un gel di Acido Ialuronico. Utilizzato con costanza la pelle migliora sensibilmente l’aspetto, ma già dalla prima applicazione appare subito nutrita e rimpolpata.

Mantra Cosmetics, per rafforzare ulteriormente l’efficacia della crema Miracle, ha pensato a un siero dalle proprietà uniche in grado di agire sul naturale rinnovamento cellulare: Miracle The Serum concentra in una sola goccia tutto il potere di due principi attivi esclusivi come l’Acido Ialuronico e il Siero di Vipera. Applicando qualche goccia di siero la mattina su viso e collo, al completo assorbimento grazie a un breve massaggio, sarà possibile applicare la crema Miracle per ottenere una pelle rivitalizzata, trasformata. Una beauty routine completa e dall’enorme efficacia, un trattamento anti età globale pensato per donne e uomini che oltre a rinvigorire la cute ne previene e ne contrasta i segni del tempo.

La linea viso di Mantra Cosmetics include tantissimi altri articoli come creme specifiche per la notte, solari, scrub e prodotti per la detersione, ma una categoria a cui vorremmo dedicare qualche parola sono i prodotti corpo, anche in questo caso composta da tantissimi articoli, e nella fattispecie la crema Body Slim: una crema anticellulite tonificante, da applicare su cosce, fianchi, glutei e addome per ottenere un’azione rassodante profonda e un efficace trattamento contro gli inestetismi della cellulite. La pelle sarà più tonica e compatta già dopo pochi giorni di utilizzo e anche il momento dell’applicazione risulterà decisamente piacevole grazie a una texture scorrevole, vellutata e non untuosa. L’Azienda consiglia l’utilizzo una volta al giorno, dopo la doccia, meglio ancora se applicata in seguito a una seduta di attività sportiva. Ma anche chi ha una vita meno dinamica e più sedentaria troverà in Body Slim un perfetto alleato.

In Mantra Cosmetics ogni cosmetico realizzato è privo di parabeni, petrolati, paraffina e nichel tested, ogni prodotto è frutto di altissima ricerca ed espressione delle tendenze più glamour.

I prodotti Mantra Cosmetics sono acquistabili unicamente nelle migliori farmacie, profumerie di nicchia e luxury spa selezionate, oltre chiaramente all’e-commerce aziendale.