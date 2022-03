Errori da principiante da evitare se non sei alle prime armi con il make up

Errori da principiante con il make up: che tu sia alle prime armi oppure no, evita questi banali scivoloni quando ti trucchi!

Da quando iniziamo a truccarci sviluppiamo delle abitudini per la nostra routine di bellezza. Ma ovviamente gli anni passano, così come la moda e le varie tendenze, anche in fatto di make up.

Oppure stiamo semplicemente usando una tonalità sbagliata per la nostra pelle e ancora non ce ne siamo rese conto. Perciò, vogliamo aiutarti facendoti evitare i tipici errori da principiante. Scopriamoli insieme.

Errori da principiante con il make up, evitali assolutamente!

Non sei sicura della tonalità del tuo fondotinta? Non sai se il colore del tuo ombretto sta bene con la tua carnagione? Pensi di usare troppo prodotto?

Vediamo quali sono gli errori da principiante, che molte ancora fanno, pur non essendo alle prime armi.

Non preparare correttamente la pelle

Una volta che si tira fuori la borsa dei cosmetici, il primo passo è applicare il fondotinta, giusto? Sbagliato. Quando inizi la tua routine, è importante preparare prima la pelle per garantire un’applicazione impeccabile del make up. Quindi assicurati di pulire, tonificare, usare un olio per il viso, se appropriato, e una crema idratante.

Usare troppo correttore

La maggior parte delle persone prende il correttore in stick o il loro pennello e lo applica non pensandoci due volte. Però, se non si utilizza la giusta tonalità o un prodotto adatto alla propria pelle, si potrebbe finire per evidenziare involontariamente le rughe o le linee, o finire con un aspetto appesantito. Per evitare tutto ciò, scegli un fondotinta fluido contenenti particelle luminose, che farà apparire la tua pelle sana e naturale senza sovraccaricarla, così non sembrerà che tu stia indossando una maschera!

Non applicare il blush

Non tutti, oggigiorno, inseriscono il blush nella loro routine. Peccato perché il blush può farti sembrare immediatamente più giovane, dato che il suo scopo è quello di imitare un rossore giovanile. Scegli un colore rosato naturale che assomigli il più possibile alle vostre guance arrossate. Evita fard troppo brillanti e troppo scintillanti. Assicurati di sfumarlo sulla tua pelle per ottenere un aspetto più naturale.

Non prendersi cura delle labbra

Le labbra sono un elemento chiave della propria routine di bellezza. Ma con l’età, il labbro superiore si assottiglia lentamente e perde colore. Perciò cerca di esfoliare le tue labbra con uno scrub delicato una volta alla settimana e poi applicaci un balsamo idratante. Se desideri un’esfoliazione naturale, puoi usare lo zucchero di canna o la farina d’avena. Attieniti a colori che sono vicini al tuo colore naturale delle labbra per dare l’aspetto di labbra più piene.

Non applicare correttamente il bronzer

Quando aggiungi il bronzer alla tua routine, pensa a dove il sole colpisce naturalmente la tua pelle: la parte superiore degli zigomi, intorno all’attaccatura dei capelli, e possibilmente intorno alla linea della mascella.

Per ottenere un risulato migliore, utilizza un bronzer in crema in modo che possa facilmente fondersi con gli altri prodotti di make up.