La torta al cioccolato della nonna ha un ingrediente speciale: da applausi

Questa non è la classica torta al cioccolato che preparate sempre, perché c’è un ingrediente speciale che la rende indimenticabile. Ed è facilissima

Ci sono tantissime versioni della torta al cioccolato ma tutte sono accomunate da una caratteristica, quella di essere molto morbide oltre che golose, perché non stiamo parlando di una crostata. Questa però ha un ingrediente speciale che la trasforma in un dolce unico.

Insieme alle gocce di cioccolato infatti c’è anche il riso. Una combinazione di sapori davvero unica, basta provarla.

Torta al cioccolato della nonna, la scelta del riso

Il riso per questa ricetta deve cuocere per circa mezz’ora, quindi deve essere una qualità che regge bene la cottura prolungata. Va bene un riso per risotti, tipo il Carnaroli e l’Arborio, oppure il riso Originario.

Ingredienti:

250 g di riso

300 ml di latte

250 ml acqua

120 g di burro

2 cucchiai di amido di maizena

2 uova grandi

100 g di zucchero semolato

150 g di gocce di cioccolato fondente

scorza d’arancio grattugiata

zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Riempite un tegame con acqua calda, salatela leggermente e quando bolle mettete a cuocere il riso per non più di 5-6 minuti. Poi scolatelo e versatelo in un altro tegame insieme al latte e ai 250 ml di acqua.

Mettete sul fuoco e questa volta portate a cottura. Non limitatevi al riso al dente, andate avanti fino a quando diventa bello morbido, quindi almeno 20-25 minuti.

A quel punto togliete il tegame dal fuoco e solo a quel punto unite anche lo zucchero semolato, il burro a pezzetti e la scorza di un’arancia non trattata.

Lasciare raffreddare perfettamente e solo allora aggiungete i tuorli delle due uova oltre alle gocce di cioccolato. Per ultimo anche la Maizena o l’amido di mais. A parte montate a neve i due albumi e uniteli all’impasto facendo movimenti dal basso verso l’alto (ma non c’è bisogno di far incamerare aria).

Quando è tutto ben amalgamato, versate l’impasto in una teglia da 24 cm rivestita con carta forno e cuocete in forno preriscaldato a 170°per circa 25-30 minuti. Quando la torta di riso al cioccolato è pronta sfornatela, aspettate che sia tiepida prima di sfornarla e poi spolverizzatela in superficie con zucchero a velo.