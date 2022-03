E’ stata un’amica di Emma ad Amici: oggi è una grandissima ballerina

By

E’ stata un’allieva di Amici e un’amica di Emma Marrone e Stefano De Martino: oggi è una delle più grandi ballerine italiane.

Sono tanti i talenti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Sin dalla prima edizione, la scuola più famosa ha sfornato talenti sia nel mondo della musica che della danza. Sono tantissimi, infatti, gli ex allievi di Amici che, oggi, sono seguitissimi dai fans e collezionano un successo dopo l’altro. Nel mondo della musica, sono diversi coloro che, ormai, sono dei veri big della musica italiana come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Irama, Stash e i The Kolors e tantissimi altri.

Anche nel mondo della danza, però, sono tanti i professionisti che oggi sono molto apprezzari dagli addetti ai lavori e amatissimi dal pubblico.

Da Amici alla danza internazionale: la nuova vita dell’amica di Emma Marrone

Dal palco di Amici a quello dei più importanti teatri: è questo il passo che ha compiuto l’ex allieva della scuola di Maria De Filippi che, dopo essersi fatta apprezzare da quelli che, all’epoca erano i suoi insegnanti, aver vinto una borsa di studio che le ha permesso di studiare negli Stati Uniti, ha spiccato il volo diventando una delle ballerine contemporanee più brave e apprezzate del momento, ma chi è?

Lei è Elena D’Amario che ha partecipato ad Amici nell’edizione che fu vinta proprio da Emma Marrone.

Quell’anno, la scuola di Maria De Filippi era davvero piena di talenti. Oltre ad Emma ed Elena D’Amario, infatti, c’erano anche Stefano De Martino che, da ballerino si è poi trasformato in conduttore coquistando anche la Rai, Enrico Nigiotti con cui la D’Amario ha avuto una storia d’amore che hanno recentemente ricordato proprio ad Amici, Pierdavide Carone e Loredana Errore.

Dopo Amici, la ballerina ha lavorato per anni negli Stati Uniti con la compagnia Parsons Dance Company senza mai lasciare la scuola di Amici tornando spesso sia come ospite che come ballerina professionista. Da qualche anno, Elena è tornata a lavorare assiduamente nella scuola di Maria De Filippi insegnando anche agli allievi i segreti della danza e diventando un loro punto di riferimento.

Della vita privata di Elena, però, non si sa nulla diversamente da quella di Giulia Pauselli che ha annunciato di aspettare un figlio da Marcello Sacchetta.