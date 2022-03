GF Vip, la seconda chance non ha premiato: la decisione non si cambia

Al GF Vip la seconda chance data dal destino non ha cambiato il risultato. Il pubblico non cambia idea e la decisione resta la stessa anche a poche ore dalla finale con Alfonso Signorini in diretta su canale 5.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con l’ultima puntata di questa lunghissima ed infinita sesta edizione, durata ben 6 mesi. Questa sera però si scriverà il capitolo finale e il pubblico avrà finalmente modo di poter eleggere il proprio vincitore. Ovviamente però non manca il televoto per decretare l’ultimo finalista di quest’edizione e a contendersi l’ultimo posto ci sono due colossi: Giucas Casella e Jessica Selassiè.

Uno tra loro due, dopo aver sfiorato la finale con un dito, dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia e godersi lo spettacolo dagli studi di Roma. Per conoscere il risultato come al solito dobbiamo aspettare la diretta di questa sera, così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social e girando la domanda ai nostri lettori. I risultati non si sono fatti attendere e in men che non si dica si sono sbilanciati in merito a chi secondo loro non merita la finale del GF Vip.

Televoto GF Vip: chi abbandona la casa a pochi passi dalla finale

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del televoto del Grande Fratello Vip , in quanto l’unico sistema valido è quello lanciato da Alfonso Signorini durante la scorsa diretta su canale 5. Questo è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare la loro opinione a riguardo.

Il risultato è stato stilato in base ad una media di voti ricevuti, sia in negativo che in positivo, ed in fondo a questo articolo trovare tutte le relative percentuali. Detto ciò vediamo subito il pubblico della rete per chi ha votato, dando la sua preferenza.

L’ultimo posto di questa classifica è occupato da Giucas Casella. Il concorrente era già stato eliminato mediante il televoto qualche puntata fa, ma conteneva il biglietto di ritorno che gli ha permesso di avere una seconda chance per poter rientrare nella casa più spiata d’Italia. Purtroppo a nulla è servito in quanto il pubblico ha deciso di troncare ancora una volta il suo percorso al Grande Fratello Vip, preferendo dare un’altra chance a Jessica Selassiè, che sembra essere la preferita tra gli scommettitori per la possibile vittoria.

Jessica ha totalizzato il maggior numero di preferenze. Un ottimo risultato per la Princess che aveva iniziato questo percorso un po’ in sordina, ma con il passare delle settimane ha subito una vera e propria evoluzione, riuscendo a farsi strada tra i vipponi più amati del bel paese, che di recente hanno fatto una confessione che ha lasciato senza parole. Che la Selassiè riesca a portarsi anche il titolo di vincitrice?