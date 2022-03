Malinconia di primavera: scopri le cause e i possibili rimedi

La malinconia di primavera è un problema più vivo e attuale che mai. Scopri da cosa dipende e come uscirne.

Soffrire di malinconia di primavera è un problema che viene vissuto in modo molto forte. Dopotutto, si tratta della stagione per cui tutti si mostrano sempre felici e speranzosi. E, un po’ come accade a Natale, sentirsi giù proprio quando la natura si risveglia e i fiori sono in fiore porta a sentirsi quasi in colpa, amplificando ancor più la sensazione di malessere che già si prova.

Se anche tu ti rivedi in questa descrizione, probabilmente stai soffrendo o hai sofferto di malinconia di primavera. Se è così, la prima cosa che dovresti sapere è che non hai nulla per cui sentirti in colpa. Sopratutto perché, anche se non lo danno a vedere, tante altre persone ne soffrono come te. E alcune sono probabilmente molto più vicine di quanto pensi. Esternare i tuoi sentimenti, quindi, non sarebbe poi così strano. Così come non lo è provare la tristezza che senti in questo periodo dell’anno.

Ciò che conta veramente, però, è come uscirne per poter godere anche tu di un po’ di meritata serenità. Ecco perché oggi affronteremo le cause e le soluzioni per rimediare alla malinconia di primavera.

Malinconia di primavera: cause e rimedi

Iniziamo con il dire che tante volte quella che viene confusa con stanchezza o sonnolenza primaverile è in realtà una forma di tristezza che spinge a chiudersi e a cercare rifugio in posti sicuro come le coperte o la propria casa.

Ciò può dipendere da cause molto diverse ma che sarebbe sempre bene indagare. In primis affrontando il problema in modo personale e, in caso di scarso successo, consultando un medico o uno spicoterapeuta. Proseguiamo per gradi, però, e vediamo le prime cause da indagare.

Aspettativa per il futuro

Per qualche strana ragione si pensa che in primavera tutto debba andar bene. L’estate non è più un lontano miraggio e questo porta a guardarsi intorno per capire se si è pronti per un’eventuale vacanza. Così, problemi da risolvere, economie da fare, chili da perdere e tutto ciò che si oppone alla serenità sembra aumentare il suo carico portando ad una certa ansia per il futuro prossimo. Inoltre, come avviene per la depressione di Natale, si vive con la sensazione di dover essere per forza felici. Cosa che è invece assolutamente sbagliata.

Sensazione di solitudine amplificata

Sentirsi soli in primavera è molto più facile. Se nella stagione fredda ci si trova infatti quasi felici all’idea di stare a casa, quando arriva la bella stagione, la cosa inizia a pesare. Si vede la gente che si diverte e che inizia a vivere all’aperto e ciò porta a guardarsi dentro e a sentire un profondo senso di solitudine. Un aspetto che andrebbe modificato perché se ci si sente soli si può sempre agire per cambiare le cose e conoscere persone nuove. Se, invece, si sta bene così è semplicemente errato fare dei paragoni con gli altri.

Carenza di vitamina D

E poi ci sono le ragioni mediche come una carenza di vitamina D. Questa si ottiene infatti con la luce del sole, motivo per cui a fine inverno è molto facile trovarsi a corto delle scorte necessarie. Per fortuna, la bella stagione in arrivo offre anche tanta nuova luce della quale godere. E, in alternativa, previo controllo attraverso gli esami del sangue si può cercare un medico che la prescriva.

Una volta indagate e scoperte le cause della malinconia di primavera ciò che conta è rimboccarsi le maniche per affrontarla e renderla solo un ricordo. Tra i rimedi possibili e semplici da mettere in atto ci sono lo stile di vita sano, un’alimentazione ricca di frutta e verdura, lunghe passeggiate all’aperto, l’inizio di nuove attività e, come già detto, l’eventuale integrazione di vitamina D.

Se nonostante i vari tentativi la malinconia dovesse protrarsi o peggiorare è però consigliabile rivolgersi ad uno psicoterapeuta. In alcuni casi, infatti, più che di malinconia potrebbe trattarsi di depressione o di un disagio del quale è molto importante parlare con un esperto. Solo così, infatti, si potrà trovare la giusta via da seguire. Passo indispensabile per poter iniziare a vivere al meglio la propria vita.