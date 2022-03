Anticipazioni Beautiful: un perdono e una confessione cambiano tutto

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful. Tutto quello che succederà dal 14 al 19 marzo 2022. Ecco cosa accadrà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dal 14 al 19 marzo 2022

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 14 al 19 marzo Zende convince Paris ad accettare l’offerta di lavoro fattale da Ridge. Carter dichiara a Zoe di amarla e di volerla sposare. Finn, innamorato di Steffy, le dice di volerla accanto per la vita. Steffy decide di confessargli di essere stata a letto con Liam.

Secondo le nuove anticipazioni della soap opera americana in onda dal 14 al 19 marzo 2022, Zoe viene a sapere che Paris ha accettato il lavoro alla fondazione Forrester ed è molto incazzata con la sorella perché è gelosa di Zende, anche se non ha detto a nessuno che le piace e non sopporta l’idea che la sorella possa essere sua rivale in amore.

Nel frattempo Finn chiede a Steffy se in cuor suo non desideri tornare con l’ex marito, ma Steffy gli conferma che la notte che hanno passato insieme è stata un errore e che con Liam è finita per sempre.

Problemi anche nell’altra coppia in questione. Liam infatti supplica Hope di perdonarlo e lei, anche se è molto ferita, decide di dargli un’altra possibilità per il bene dei bambini. Liam confessa a Hope che Steffy è incinta e che il padre potrebbe essere lui.

Steffy confessa a Finn di essere incinta e che il padre potrebbe essere Liam. Paris dice a Zoe che non se ne andrà nonostante le sue pressioni.

Thomas torna al lavoro ed è pronto a impegnarsi nella realizzazione di nuovi progetti. Liam e Steffy si confrontano sulle difficoltà avute nel dire ai rispettivi compagni la pesante verità che li riguarda.