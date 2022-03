Trucchi per realizzare crepes perfette sia dolci che salate

Se si vogliono preparare crepes perfette sia dolci che salate ecco tutti i trucchi per realizzarle in modo impeccabile.

Le crepes, note in Italia anche con il nome di crespelle sono una specie di cialde morbide e sottili che possono essere consumate sia con ingredienti dolci che salati. Traggono le loro origini in Francia anche se con ricette simili son diffuse un po’ in tutta Europa.

In Italia le crepes ormai diffuse in tutto il paese si consumano sia dolci condite con marmellata, Nutella o nella maniera classica con burro e zucchero, che salate. Dando sfogo alla propria fantasia.

Tanto che le crepes sono anche un’ottima base per primi piatti. Si possono ad esempio farcire con i funghi porcini, gli asparagi e besciamella, formaggi e così via. Il segreto è però quello di realizzare crepes perfette: ecco svelati i trucchi per un risultato impeccabile.

Ecco i trucchi per realizzare crepes perfette

Perfette per una merenda golosa, ma volendo anche per colazione, così come per un pranzo o una cena, le crepes si possono davvero preparare per qualsiasi occasione. Basta cambiare gli ingredienti per farcirle ed ecco che possiamo proporle in ogni momento della giornata.

Fare crepes perfette però non è poi così scontato. Quante volte capita infatti di realizzarle troppo sottili e di romperle o al contrario di farle troppo spesse. Altre volte vengono unte e altre sciape o insapori. Insomma per realizzare crepes perfette bisogna rispettare qualche piccolo accorgimento. Scopriamo allora i trucchi per prepararle.

1) Ingredienti a temperatura ambiente. La ricetta base delle crepes è formata da 3 ingredienti: farina, latte e uova. Poi a seconda della tipologia possiamo aggiungere la vanillina, la birra o lo zucchero. Ma una cosa è certa. I tre ingredienti di base devono essere a temperatura ambiente. Il segreto è toglierli almeno 30 minuti prima dal frigorifero.

2) Far riposare l’impasto. In questo modo daremo al composto modo di stabilizzarsi e di migliorare il sapore delle nostre crepes.

3) Setacciare la farina. La pastella delle crepes non deve presentare grumi altrimenti questo inficerà sul risultato finale. Quindi il segreto è quello di setacciare la farina quando la inseriamo nell’impasto.

4) Distribuire l’impasto sulla padella in modo uniforme. Per avere crepes regolari dovremo far roteare bene l’impasto sulla padella altrimenti le crepes non verranno nella forma classica. Rischierebbero infatti di non essere uniformi o di presentare dei punti con più impasto rispetto ad altri.

5) Utilizzare la padella giusta. In commercio esistono padelle apposite per realizzare le crepes denominate anche crepiere. Alcune hanno in dotazione la spatola di legno che è utile per allisciare le crepes e farle più omogenee possibili. Addirittura esistono anche le crepiere elettriche. Se non abbiamo tale strumento apposito basterà utilizzare un padellino antiaderente dai bordi bassi e ungerlo con un pezzettino di burro, ma solo la prima volta che inseriamo l’impasto.

6) Impilarle. Per non farle freddare e poterle poi farcire tutte insieme una volta che le avrete cotte tutte, basterà impilare le crepes una sopra l’altra. Potrete anche coprirle con una pentola. In questo modo le crepes non si raffredderanno del tutto e avrete tempo di farcirle nei modi più disparati alla fine quando andrete a servire.

7) Chiuderle nei modi più originali. Fagottini, rotolini, ventagli e così via. Potremo dare sfogo alla fantasia per chiudere le nostre crepes e stupire i nostri ospiti o commensali in modo sempre diverso.