Francesca Michielin è una delle cantanti italiane più famose e amate del momento. Ma vi ricordate com'era qualche anno fa? Ecco com'era Francesca Michielin a X Factor.

Francesca Michelin è una delle cantanti più seguite in Italia e non solo dai giovanissimi. Ecco com’era ai tempi della sua partecipazione a X Factor.

La Michielin, pur essendo molto giovane, ha già fatto incetta di premi nel mondo della musica. Durante la sua carriera ha vinto tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia ed è arrivata seconda al Festival di Sanremo 2016 e al Festival di Sanremo 2021. Ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.

A ottobre 2021 ha pubblicato il singolo Nei tuoi occhi, colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Nel 2022 ha fatto ritorno al Festival di Sanremo stavolta come direttrice d’orchestra per il brano Ogni volta è così di Emma Marrone. Nello stesso periodo ha ottenuto il diploma di laurea di primo livello in canto jazz presso il conservatorio di Castelfranco Veneto.

Ma com’era Francesca Michielin ai tempi di X Factor?

Abbiamo visto per la prima volta Francesca Michielin nella quinta edizione di X Factor nella squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura. Francesca ha incantato il pubblico con la sua voce magnetica e si è aggiudicata la vittoria.

Il 6 gennaio 2012 ha pubblicato il suo primo brano di successo, Distratto, composto dalla cantante Elisa (anche lei è cambiata molto dai suoi esordi). Il pezzo è stato certificato disco multiplatino per aver venduto oltre 60 000 copie.

Nello stesso anno la Michielin ha fatto il suo debutto al Festival di Sanremo 2012 con il brano Al posto del mondo, cantato insieme a Chiara Civello.

Il 31 agosto 2012 ha pubblicato il singolo Sola, che ha fatto da apripista al suo primo album in studio Riflessi di me. Si è trattato del primo album in cui Francesca ha curato sia la parte vocale che quella autoriale, assumendo il ruolo di scrittrice e compositrice. L’album è stato ben accolto dal pubblico, raggiungendo la quarta posizione della classifica italiana degli album. Il singolo Sola ha inoltre raggiunto la 13ª posizione e ottenuto il disco d’oro.

Nel 2014 è stata la protagonista dello spettacolo teatrale La ragazza con l’orecchino di perla, alla cui lavorazione ha preso parte anche Franco Battiato.

Nel mese di marzo del 2014 ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, realizzando (sia a livello testuale che musicale) il brano Amazing.

Tra i suoi gruppi e cantanti preferiti ci sono i Red Hot Chili Peppers, Jeff Buckley, i Bon Iver, i Queen, i Nirvana e i Genesis.