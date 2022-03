Vuoi indossare un blazer? Ecco i 5 errori che non devi commettere

By

Il blazer è il capo dell’anno e non è destinato a cadere nell’oblio, ma sei sicura di non commettere errori quando lo indossi?

Il blazer è il must della primavera 2022 (anche se in realtà lo è stato di tutto l’anno): è versatile, bello da vedere, comodo da indossare. Tutte lo vogliono, ma poche sanno come si indossa davvero.

Nessun tramonto potrà oscurare questo capo, che può cambiare le sorti di un outfit (ed anche della tua intera serata), può darti un tocco di raffinatezza in più, ma anche di sensualità allo stesso tempo.

Ma sappiamo che esistono tanti tipi di blazer ed ognuno va indossato in un determinato modo, con determinati accessori, in determinati contesti. Sei sicura di indossare nel modo corretto il tuo blazer preferito e di non commettere errori? Leggi la nostra lista e scopri se è così.

Gli errori più comuni che commetti quando indossi un blazer

Acquistare un blazer è facile (e spesso non troppo costoso), indossarlo nel modo giusto non lo è altrettanto. Se in questo momento stai indossando questo capo, guardati, osservati, fatti un’analisi di coscienza e leggi con attenzione la nostra lista.

In questo modo scoprirai se stai indossando il tuo blazer nel modo giusto, oppure stai commettendo degli errori imperdonabili. Ricorda: il mondo della moda sa.

Scegli quello sbagliato per il tuo corpo

Diciamoci la verità, è tutta una questione di proporzioni. Quindi dovresti muoverti così: se la tua figura è ad esempio il triangolo invertito (cioè le tue spalle sono più pronunciate rispetto al resto del corpo) evita di usare blazer troppo strutturati come, ad esempio, quelli con spalline imbottite, il doppio petto e il risvolto ed i blazer troppo strutturati anche a livello di tessuto.

Punta tutto sulla semplicità insomma per non andare a caricare ulteriormente la figura e quindi rendere più evidente un’eventuale sproporzione che magari non è neanche così accentuata in modo naturale e che, con i giusti accorgimenti, non si vedrebbe affatto, oppure si noterebbe a stento..

Altro consiglio: in questo caso usa la tecnica del color block. Ti stai chiedendo cosa sia? Altro non è che la tendenza di abbinare capi monocolore in contrasto tra di loro. In questo caso dovresti scegliere un blazer di colore vivace ed un pantalone scuro.

Se invece hai il cosiddetto fisico a pera – cioè la parte inferiore del tuo corpo è più accentuata rispetto a quella superiore – evita di utilizzare dei blazer troppo lunghi. Magari lo fai perchè pensi che coprano, ma in realtà questi si appoggiano sul fianco e accorciano ulteriormente la figura.

Cosa fare in questo caso? Prediligi blazer più corti che magari riescano anche a giocare con il punto vita proprio per allungare e slanciare ulteriormente la figura e far percepire il fianco più proporzionato con la parte superiore.

Un altro caso è quello delle donne con il punto vista pronunciato: è bellissimo e va messo in risalto, c’è poco da fare. Come si fa? Evitando assolutamente i blazer doppiopetto, che caricano la figura e fanno apparire il punto vita meno marcato.

Quale blazer scegliere per non commettere errori in questo caso? Quelli mono – bottone, oppure quelli da tenere aperti, perché creano quell’effetto a X che aiuta a portare l’attenzione proprio sul punto vita.

Altro espediente per porre l’accento sul punto vita è utilizzare una cintura, così come anche indossare un pantalone oppure una gonna a vita alta e una maglia a contrasto (anche a righe ad esempio). In quest’ultimo caso si formerà una linea – immaginaria – orizzontale che divide la parte inferiore da quella superiore proprio sul punto vita, esaltandolo.

Se invece, al contrario, hai un punto vita poco definito, evita assolutamente i bottoni e le taschine laterali. Questi dettagli accendono le luci su una parte che non vogliamo evidenziare e questo ovviamente non va bene.

Cosa scegliere? Blazer più lisci che scendono dritti, che in sostanza snelliscono. Anche in questo caso il consiglio è di usare il color block utilizzando un colore scuro nella parte inferiore e un blazer chiaro (oppure di un tono molto acceso).

Scegli uno stile sbagliato

Il blazer è parte dell’outfit, quindi non dobbiamo scegliere solo la forma giusta, ma anche lo stile adatto al contesto. Vogliamo essere eleganti? Ci serve un blazer classico. Vogliamo essere casual? Va benissimo allora un blazer di un colore acceso, meno serioso, come il fucsia tanto per citarne uno.

Vogliamo essere sportive? Indossiamo il blazer con jeans e scarpe basse. Insomma, il mix di capi deve creare armonia.

Se proprio vuoi, però, puoi usare anche il blazer per “staccare”: ad esempio puoi vestirti casual, ma con un blazer chic, però attenta se vuoi farlo, perchè mischiare stili è un atto di coraggio ed è molto complicato.

Scegli un blazer lungo ed abbinarlo male

Allora, diciamo subito che esistono blazer che fungono da vestito, perchè sono molto lunghi. Sono bellissimi, sexy, chic, trendy raffinati, eleganti. Ma vanno indossati bene, altrimenti sono solo antiestetici.

Ad esempio, vogliamo indossarlo come vestito elegante? Ottimo, ma non dobbiamo neanche lontanamente pensare di abbinarlo a mini shorts in denim, ad esempio.

Altra cosa: non puoi spacciare un normale blazer per una giacca vestito. Esistono blazer appositi, quindi se vuoi usarlo devi sceglierne uno apposito.

Reggiseno e blazer

Il reggiseno che si intravede da sotto al blazer è quanto di più sensuale esista. Ma il blazer – dress in questo caso deve essere indossato da donne con un seno più o meno piccolo. Se il tuo seno è molto grande, è già appariscente così, evita scollature troppo profonde.

E poi, sai quale reggiseno scegliere? Se vuoi un effetto nude usane uno color carne, se vuoi un effetto wow, scegline uno ricamato bianco, nero, rosso, oppure fucsia.

Scegli le scarpe sbagliate da abbinare al blazer – dress

Restiamo ancora sul blazer – dress perchè uno degli errori più comuni riguarda le scarpe. Non puoi – e sottolineo non puoi – assolutamente indossare stivaletti bassi quando indossi questo capo.

Scegli invece un bel paio di stivali sopra al ginocchio – che siano di pelle, scamosciate, con tacchi a spillo, con tacco basso, non importa – indossa da sotto al blazer un bel camicione lungo e sarai irresistibile.