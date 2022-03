Dramma per un ex gieffino: le sue nozze sono state annullate. Ecco cosa è successo.

Un noto ex gieffino ha visto infrangersi il suo sogno d’amore. Le sue nozze sono infatti state annullate all’improvviso. Ecco di chi di tratta.

Nozze annullate: il dramma dell’ex gieffino

Stiamo parlando di Massimiliano Morra, che avrebbe dovuto presto sposarsi con la compagna Dalila. La proposta era arrivata a gennaio e la coppia sembrava più unita che mai. Poi Dalila ha annunciato l’improvvisa rottura su Instagram.

“Adesso posso dire che io mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli”, aveva raccontato Morra al settimo cielo solo poco tempo fa.

Un cambio di programma decisamente inaspettato, soprattutto dopo così pochi mesi dalla proposta ufficiale. Morra aveva anche affermato che Dalila era l’unica con cui avrebbe potuto costruire una famiglia, nonostante lo scandalo della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò (apprezzata molto del pubblico per il suo makeup sempre molto raffinato).

Durante la partecipazione di Morra al GF Vip, infatti, aveva dato scandalo la sua confessione della presunta relazione intessuta con la bellissima Rosalinda (in realtà mai esistita). Nonostante il brutto episodio, Dalila è sempre stata accanto a Massimiliano Morra senza mai vacillare. L’improvvisa rottura, quindi, è stata davvero un fulmine a ciel sereno che ha lasciato tutti attoniti.

Sembra che la clamorosa rottura sia avvenuta diverso tempo fa, all’insaputa dei fan. Come ha scritto Dalila su Instagram, infatti (lanciando, tra l’altro, una frecciatina all’ex):

“Anche se non tocca a a me fare questa comunicazione (da personaggio NON pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta, mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato “.

Un messaggio secco che sembra far presagire che i due non torneranno insieme (almeno per il momento). Ora non ci resta che attendere la risposta di Morra al messaggio-sfida della ex Dalila. Il bell’attore risponderà? Solo il tempo potrà dircelo.