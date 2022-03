Maria De Filippi torna con il serale di Amici: un successo preannunciato?

Maria De Filippi è pronta a tornare con il serale di Amici. Il talent show è pronto a segnare l’ennesimo colpaccio in termini di ascolto e qualità? Il pubblico del piccolo schermo degli italiani non sembra avere alcun dubbio a riguardo.

Maria De Filippi è senza alcuno uno dei colossi di canale 5. Ogni suo programma diventa un successo, in grado di collezionare veri e propri ascolti record. Basti pensare, infatti, che è l’unica conduttrice va in onda quasi tutti i giorni sul piccolo schermo degli italiani ed occupano la prima serata del sabato sera da settembre fino all’inizio dell’estate senza mai stancare i suoi telespettatori.

Questo sabato è stato trasmesso l’ultimo appuntamento di C’è posta per te, mentre il prossimo partirà la nuova edizione del serale di Amici. Lo scorso anno il talent show è riuscito a collezionare risultati davvero importanti. Tant’è che Mediaset ha chiesto alla De Filippi di anticiparne la messa in onda e mai scelta sembrerebbe essere stata più azzeccato, visto il successo ottenuto ma la fase serale del programma sarà in grado di soddisfare le aspettative del pubblico e di mantenere questo successo?

Amici 21 debutta con il serale: Maria De Filippi regina indiscussa della tv

Per rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di rigirarla ai diretti interessi: ovvero il pubblico che da casa segue il tutto con attenzione. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social, chiedendo loro se hanno intenzione o meno di seguire il serale di Amici 21. I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di svelarvi il responso ci sono alcune importanti precisazioni da fare a riguardo.

Questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Inoltre, il responso è stato stabilito attraverso una media di voti ricevuti, sia in positivo che negativo, e trovate le relative percentuali in fondo a questo articolo. Detto questo, scopriamo subito che cosa hanno decretato gli utenti della rete.

I nostri lettori non nutrono alcun dubbio a riguardo e hanno risposto che seguiranno il nuovo programma di Maria De Filippi che ha lanciato numerosi artisti appartenenti al mondo dello spettacolo, come la ballerina più amata del talent show di canale 5, e siamo sicuri che anche durante quest’edizione sarà lo stesso. Basti pensare che in quella precedentemente andata in onda ha sfornato artisti di innato talento e che hanno fatto parte del cast del Festival di Sanremo 2022.

Maria De Filippi ha segnato l’ennesimo colpaccio e il pubblico del piccolo schermo degli italiani non vede l’ora di poter assistere anche a questa nuova edizione del talent show più amato di sempre.