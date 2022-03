I tagli corti della Primavera 2022: saremo spettinate e bellissime!

By

Come saranno i tagli corti della Primavera 2022? Le tendenze della prossima stagione ci vogliono spettinate e spontanee!

Se l’inverno è la stagione in cui ci sforziamo di essere più rigorose, più ordinate e impeccabili, la primavera è sicuramente la stagione in cui, a giusta ragione, possiamo lasciarci un po’ andare.

È anche il momento giusto per tagliare i capelli e dare al nostro look un aspetto più fresco e più spontaneo, esattamente come dovremmo essere all’inizio della bella stagione!

Con l’alzarsi delle temperature potrebbe anche arrivare la decisione di “darci un taglio” e passare a un taglio cortissimo e sbarazzino.

La tendenza della prossima primavera è davvero perfetta per chi vuole passare qualche mese fuori dagli schemi: i tagli più attuali sono rigorosamente stratificati, asimmetrici e sfilzati.

Completamente bandita la piastra, e anche la spazzola, in certi casi, sembra essere un accessorio completamente inutile!

I tagli della primavera 2022: felici e spettinate!

Quando si parla di tagli corti vengono spesso in mente tagli geometrici estremamente rigorosi, che un po’ induriscono le linee del viso. Quest’anno ogni rigore è assolutamente bandito!

Esattamente come è accaduto nel make up, anche le ultime tendenze per i capelli sono tornate a guardare agli anni 2000!

Il look torna quindi a essere estremamente strutturato ma, allo stesso tempo, dà l’idea di essere fresco e naturale.

L’idea di fondo che questi tagli vogliono rincorrere è di farci sentire bellissime anche appena scese dal letto!

Anche se i tagli del momento possono sembrare “già visti”, ciò che li rende unici e attuali è lo styling spettinato, da ottenere modellando le ciocche con le mani e con l’aiuto di spume e gel.

Sono assolutamente banditi i tagli piatti e troppo ordinati. Se chi ha i capelli crespi o mossi potrà finalmente sentirsi alla moda senza troppo impegno, chi ha i capelli lisci e sottili dovrà ricorrere a tutte le astuzie possibili per dare volume e texture ai capelli.

Se proprio i capelli tendono ad appiattirsi dando a qualsiasi taglio un aspetto estremamente ordinato, il must è puntare su tagli asimmetrici, che giochino sulle lunghezze quando non possono giocare su volumi differenti.

La cotonatura delle radici potrebbe essere un’idea accettabile per assicurare alla chioma un volume duraturo, a patto però di non utilizzarla troppo spesso per non danneggiare la struttura dei capelli.

Chi invece ha i capelli di media lunghezza e vuole mantenere il suo bob lungo, non dovrà fare altro che asciugarlo in maniera che sembri leggermente arruffato.

L’ideale potrebbe essere asciugare i capelli all’aria aperta, ma probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche mese per poter mettere da parte il phon.

Nel frattempo l’importante è dimenticarsi di utilizzare la piastra per lisciare i capelli. Molto meglio utilizzarla per creare delle onde che imitino il movimento naturale dei capelli.

Se lo stile spettinato delle beach waves non è esattamente quello che fa per noi un’ottima idea potrebbe essere anche l’airy bob, cioè una piega morbidissima e romantica per dare movimento al bob di media lunghezza.