Lingue di gatto, la pasticceria più golosa: ma siamo sicure di non sbagliare nulla?

Preparare le lingue di gatto in casa è più semplice di quello che possiamo pensare. Ma oltre agli ingredienti giusti non dobbiamo fallire questi passaggi

La pasticceria in cucina è quella che ci mette sempre più alla prova e molto spesso lasciamo perdere perché pensiamo di non essere all’altezza. E così succede che quando prepariamo biscotti, torte, gelati ci blocchiamo al primo errore sena riprovarci.

Eppure evitando qualche piccolo o grande sbaglio possiamo riuscire a fare tutto, comprese le lingue di gatto. Avete presente quei deliziosi biscottini francesi, leggerissimi e burrosi, buoni da mangiare da soli oppure con il gelato, lo zabaione e altro? Ecco, possiamo farli anche noi.

Il primo errore da evitare è legato al burro. Deve essere già morbido quando lo lavoriamo con lo zucchero e quindi ricordiamoci di tirarlo fuori dal frigorifero almeno 30-40 minuti prima di partire con la ricetta. Non c’è bisogno di fonderlo, deve sono essere bello maneggevole per diventare una crema.

Altro ingredienti fondamentale sono gli albumi. Solo albumi, niente tuorli, mi raccomando. Anche le uova devono essere tirate fuori dal frigorifero molto prima e lasciate a temperatura ambiente. Usate le fruste normali, non quelle elettriche, per montarli, senza farli arrivare alla consistenza della neve. Solo una spuma leggera.

Non possiamo sbagliare nemmeno con la sac-à-poche, o sacca da pasticcere. Ci serve una bocchetta

liscia e tonda, larga come massimo 1,5 cm. Infine ricordiamoci di distanziare bene le lingue di gatto, perché in cottura non devono toccarsi.

La ricetta delle lingue di gatto perfette

Per 35-40 pezzi ci serviranno 100 g di farina 00, 100 g di burro morbido, 90 g di zucchero vanigliato e 3 albumi.

Versiamo il burro morbido in una ciotola ampia insieme allo zucchero a vanigliato e lavoriamolo con una forchetta fino a quando diventa cremoso.

In un’altra ciotola sbattiamo gli albumi con la frusta, senza montarli a neve. Poi aggiungiamo un cucchiaio alla volta al composito di burro e zucchero, amalgamando. Andiamo avanti così e proseguiamo con la farina, con lo stesso metodo.

Mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio e cremoso, poi versiamolo una sac-à-poche e lasciamo riposare in frigorifero per 15 minuti.

Accediamo il forno a una temperatura di 180°, poi prendiamo una placca rivestendola di carta antiaderente. Blocchiamola distribuendo sul fondo una noce di burro e poi formiamo una serie di bastoncini lunghi circa 6-7 centimetri ben distanziati tra di loro.

Infiliamo in forno e cuociamoli per 8 minuti, sempre a 180°, o fino a quando i bordi cominciano a colorarsi. Sforniamo, lasciamo raffreddare e portiamo in tavola.