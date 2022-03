Amanda Lear rifatta? Ecco com’era la diva e com’è cambiata nel tempo

By

Amanda Lear rifatta? Com’è cambiata nel corso degli anni la diva che ha collezionato grandi successi nella sua carriera? Ecco com’era.

Cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella, Amanda Lear ha scritto pagine importanti dello spettacolo internazionale. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera ha collezionato grandissimi successi sperimentando sempre cose nuove.

Affascinante e sensuale, Amanda Lear è una delle donne più belle. A 83 anni, ne dimostra molto meno e il suo fascino non subisce i segni del tempo che passa. L’immagine della Lear di oggi è nota a tutti, ma com’era da giovane la diva? Ricordate la sua bellezza di qualche anno fa?

Amanda Lear da giovane: ecco com’era e la verità sui presunti ritocchini

Sono passati anni da quando Amanda Lear ha debuttato nel mondo dello spettacolo. Sempre bellissima e affascinante, sul proprio profilo Instagram, è stata proprio la Lear a pubblicare una sua foto di qualche tempo fa. Nello scatto condiviso sui social, i lineamenti sono identici a quelli di oggi. Al di là degli anni trascorsi, infatti, la bellezza della Lear appare totalmente naturale.

In un libro pubblicato in Francia, la Lear ha ribadito di essere stata tentata dai ritocchini estetici, ma di non aver mai ceduto. Guardando la foto di ieri e di oggi, infatti, Amanda è identica. L’unica cosa che cambia sono i segni del tempo naturali e che la rendono ancora più bella e affascinante.

La vita della Lear non è stata facile. In passato ha dovuto affrontare un terribile dramma che l’ha segnata per sempre ovvero la scomparsa del marito Alain Philippe Malagnac.

Parlando della morte del marito, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel 2019 ha dichiarato: “Stavo registrando il Brutto Anatroccolo quando la nostra casa ha preso fuoco e mio marito è morto. Il primo pensiero è stato ‘mi ammazzo, Dio perché a me?’. Poi ho capito che era troppo da debole ammazzarsi e ho ricostruito: una casa, una vita, non mi piace abbassare la testa e darmi per finita”.

Sempre ai microfoni del programma di Silvia Toffanin, la Lear parlando del proprio stato d’animo, ha dichiarato: “È un temperamento, è difficile essere sempre positiva, devo fare uno sforzo per essere allegra, quello che mi ha aiutato è stato il teatro perché mi ha aiutato ad esprimere le emozioni che tenevo dentro, meglio urlare e buttare fuori”.