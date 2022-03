Vuoi un make up luminoso, ma naturale? Prova il lustre

Vuoi un make up luminoso, ma non eccessivo? Prova il lustre, l’ultimo trend adatto a chi vuole un look naturale.

Si chiama lustre make up, ma si legge rimedio miracoloso per sembrare più giovane, essere perfetta in ogni occasione ed avere un volto lucente. Ebbene sì, figlio illegittimo dello strobing, parente lontano del dwwy, questa tenica unta a ricreare un effetto più delicato, simile al nude look.

Del resto lo strobing – un trend di make up immortale – va comunque ad accentuare le imperfezioni delle pelli miste o grasse e la lucidità della zona T e questo effetto tutte noi lo odiamo, c’è poco da aggiungere.

Per questo se non hai una pelle perfetta, meglio optare per il lustre, che esalta i punti di forza, senza però mettere in risalto quelli di debolezza. Del resto il trucco deve darci una mano, non peggiorare il nostro aspetto. Ma come si applica esattamente? Te lo spieghiamo noi.

Come si realizza il lustre make up?

Il lustre ha il grande potere di rendere un incarnato cupo, sano, glowy e dall’aspetto molto più fresco. Ma perchè ciò accada, è necessario applicarlo bene.

La prima regola è illuminare. Ma cosa sattamente? Ecco le zone su cui devi letteralmente accendere le luci:

Zigomi: devi applicare l’illuminante sulla sommità, così da creare un bell’effetto lifting sulle guance.

Cosa ti serve per realizzare un lustre perfetto? Ecco tutti i nostri strumenti “magici”:

Fard in crema : la formulazione liquida è preferibile perchè si adatta ad essere applicata in maniera più uniforme in tutto il viso.

: la formulazione liquida è preferibile perchè si adatta ad essere applicata in maniera più uniforme in tutto il viso. Cipria perlata oppure illuminante in polvere : questo è il vero protagonista di questo make up, quindi non dobbiamo aggiungere altro.

: questo è il vero protagonista di questo make up, quindi non dobbiamo aggiungere altro. Matita per occhi dal finish naturale : è necessaria perchè, in questo caso, hai bisogno di un effetto più possibile “acqua e sapone”.

: è necessaria perchè, in questo caso, hai bisogno di un effetto più possibile “acqua e sapone”. Pennelli di ogni forma e dimensione: evita categoricamente le mani e le dita per utilizzare il fondotinta o il fard e l’illuminante e prediligi questi strumenti che ti daranno un risultato professionale in poco tempo.

Il lustre make up passo dopo passo

Per prima cosa, crea una base trucco sul tuo viso per uniformare macchie e discromie. Scegli la tonalità di fondotinta simile a quella del tuo viso, ma questo è un consiglio da seguire sempre, non solo in questo caso.

Per evitare l’effetto lucido di cui parlavamo prima, nel caso tu abbia una pelle particolarmente grassa, prediligi dei prodotti dalla texture opacizzante. Se, invece, hai la pelle mista prediligi le BB cream, più facili da stendere e molto più leggere.

Fatto ciò, passa fard in crema: stendilo sulla zona degli zigomi, così da evidenziarli. Quale tonalità scegliere? Se hai la carnagione chiara una tonalità dal cipria pesca, altrimenti meglio un fard sui toni della terra.

A questo punto è arrivato il momento di ripassare su tutta la zona T della cipria perlata oppure, ancora meglio, l’illuminante.

Infine illumina lo sguardo con una matita per occhi dall’effetto brillante. L’importante è stenderla bene nella parte superiore delle palpebre ed evita ombretti ed eyeliner.

Ovviamente puoi fare degli strappi alle regole che ti abbiamo appena detto, seguendo i tuoi gusti. Ad esempio se vuoi optare per un effetto romantico meglio puntare sui vari toni del rosa del fard, a prescindere dal tuo incarnato. Se, invece, vuoi un effetto scintillante le nuances dorate e le colorazioni calde sono le migliori. Infine, se sei amante del nude look, scegli tutte le gradazioni del cipria.