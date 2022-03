Il segreto per avere la pelle tonica e luminosa? Il massaggio liftante

Vuoi sembrare più giovane e ti sei resa conto che le creme anti – rughe da sole non bastano? Abbiamo il segreto per te: il massaggio liftante, che renderà la tua pelle tonica e luminosa.

I dermatologi e gli skin expert di tutto il mondo ripetono da sempre che le creme, i sieri, non bastano per mantenere la pelle giovane, tonica, luminosa. Sarebbe bello se fosse così, ma la realtà è ben diversa.

Cosa dobbiamo fare quindi (anzi, dovremmo dire cosa dobbiamo aggiungere a creme e sieri, che sono comunque un ottimo aiuto)? Innanzitutto seguire un’alimentazione sana aiuta tantissimo. Poi il segreto di bellezza è fare ogni giorno un massaggio liftante fai da te. Non dimentichiamoci, infatti, che il problema dell’età non è solo legata alla pelle, ma anche dalla lassità.

Come fare per contrastare la gravità? Dobbiamo mantenere tonici i muscoli. Ad esempio, per combattere le rughe naso labiali, dobbiamo lavorare sui muscoli zigomatici e quelli elevatori del labbro e delle ali del naso e così via per ogni punto del nostro viso.

Quindi ogni giorno dovremmo prenderci del tempo per effettuare su noi stesse questo massaggio liftante, ovviamente dopo aver deterso la pelle ed applicato la vitamina C. Ma cosa si effettua? Te lo spieghiamo noi.

Il massaggio liftante: ecco come si fa

L’esperta in facelift massage, riflessologia vietnamita facciale Dien Chan, drenaggio linfatico e Ayurveda, Francesca Piccolo, assicura che il massaggio liftante, insieme alla ginnastica facciale possono avere effetti quasi miracolosi e rendere davvero la tua pelle tonica e luminosa in poco tempo.

Ma devono essere effettuati tutti i giorni, mattina e sera, su tutto il viso (e magari anche il décolleté). Sul collo, ad esempio, si possono effettuare manovre discendenti, che vanno quindi verso il basso, per stimolare la linfa verso la stazione linfonodale che si trova alla base del collo.

La sera sarebbe bene effettuare il massaggio liftante – dopo essersi ovviamente struccate e dopo aver effettuato con cura la skin care quotidiana, come dicevamo prima – con l’aiuto di olio di borragine, rosa canina, argan.

Questi prodotti vanno benissimo anche su chi ha la pella grassa, ma non devono mai essere usati di giorno, in quanto non sono compatibili con l’esposizione al sole. Di giorni il viso deve essere protetto con crema specifica per il tipo di pelle mista a filtri solari.

Detto ciò, come si effettua il massaggio liftante? Ecco la spiegazione, zona dopo zona.

Rughe naso labiali

Per le rughe naso labiali devi partire massaggiando i lati del naso delicatamente e disegnando dei cerchi con le dita. Successivamente pizzicare la pelle sulla guancia, nella zona sopra al labbro. Se dovessi vedere che la pelle si arrossa non preoccuparti, è tutto normale.

Massaggia poi le ali del naso con gli indici facendo una “trazione” e salendo verso l’alto per una decina di volte.

Un’alternativa può essere massaggiare il viso dal mento alla fronte con i palmi delle mani, soffermandoti in particolare sotto gli zigomi

Zona occhi

Se vuoi massaggiare la zona occhi, devi molto semplicemente sfregare i palmi delle mani per poi appoggiarli sugli occhi senza fare dispendere il calore.

Rughe della fronte

Per le rughe della fronte, invece, devi massaggiare la fronte con la mano destra e poi con la mano sinistra facendo però sempre movimenti orizzontali.

Zigomi

Per mantenere la pelle degli zigomi sempre tonica e luminosa, devi effettuare il massaggio liftante applicare dell’olio oppure della crema per il viso.

Come fare? Usando l’indice e il medio di entrambe le mani e massaggiando gli zigomi e la zona intorno agli occhi. Dovrai ripetere ogni manovra di massaggio circa 10 volte.

Contorno occhi

Con il pollice e l’indice devi massaggiare le sopracciglia, poi le tempie con indice e medio e poi solo con gli indici.

Dovrai ricordarti di eseguire manovre ascendenti.