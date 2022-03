Tris nel forno, il nostro pranzo della domenica diventa un gioco

Se sappiamo scegliere gli ingredienti giusti e organizzarci, il pranzo della domenica può diventare un piacere senza stress

Il forno come compagno di ogni giorno in cucina, il forno come idea per un pranzo della domenica veloce e alternativo.

Perché quando abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti, poi è difficile resistere.

Pranzo della domenica, menu al forno

Tortini di riso con tonno e salsa alla senape

Chiamiamoli tortini di riso o timballi, il senso è sempre lo stesso. Questo però è speciale perché ci sono ingredienti che non usiamo spesso o meglio non usiamo insieme. Un primo piatto comodo perché possiamo prepararlo anche in largo anticipo e riscaldarlo poi quando serve.

Ci servirà del riso per risotti, dell’ottimo tonno sott’olio in tranci, un po’ di ricotta, parmigiano e prezzemolo. Ma la vera particolarità è la salsa alla senape, con limone e olio extravergine per creare una bella cremina. Quando i tortini sono pronti, dobbiamo solo passarli velocemente in forno mentre prepariamo la salsa. Un primo piatto decisamente diverso dal solito e tutti ci chiedferanno la ricetta.

Sformato con alici e pecorino

In mezzo alle mille ricette che possiamo preparare con le alici o con il pesce azzurro, questo sformato occupa un posto speciale. Perché l’idea di abbinare il sapore delicato delle alici con quello più deciso del pecorino è originale e buonissima.

Quello che conta è comprare delle alici freschissime, aprirle e pulirle, un’operazione che non è complicata. Poi serve del pecorino stagionato di grande qualità, pangrattato fresco (anche fatto in casa), erbe aromatiche, olio extravergine d’oliva e burro. La cottura in forno è molto veloce perché così preserviamo tutto il potere nutrizionale del pesce. E l’effetto finale è tutto d vedere.

Cavolfiore e broccoli gratinati al forno

Per concludere im bellezza il nostro menù della domenica in forno, nulla meglio di uno sformato con cavolfiore e broccoli gratinati insieme ad una dose generosa di besciamella. Un contorno da abbinare a piatti di carne, di pesce ma anche da mangiare così come piatto completo.

Dobbiamo preparare una besciamella classica, anche in versione light e poi usarla per coprire le cimette di cavolfiore e i broccoli, cotti senza nemmeno bisogno di farli bollire. Tutto pronto in meno di mezz’ora, con un sapore da scoprire.

buon appetito