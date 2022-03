Adriana Volpe e i ritocchini: Striscia la Notizia svela tutta la verità

Adriana Volpe si è rifatta? Secondo il noto tg satirico Striscia La Notizia, la bellezza dell’opinionista del Grande Fratello Vip non sarebbe del tutto frutto di madre natura.

Adriana Volpe è senza dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani, che ha saputo conquistare i telespettatori anche attraverso l’inedito ruolo di opinionista con cui ha esordito alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia del reality show di canale 5, di Alfonso Signorini.

La Volpe è molto amata ed apprezzata per la sua schiettezza ed educazione, in quanto riesce a dire sempre quello che pensa senza mai essere fuori luogo ma non solo. Adriana, inutile negarlo, ha un certo seguito anche grazie alla sua bellezza che ha colpito tutti fin dal primo momento. C’è però chi insinua che il suo charme non sia del tutto frutto di madre natura, ma è davvero così o si tratta di qualche pettegolezzo senza alcun fondamento?

Adriana Volpe si è rifatta oppure no? A provare a dare una risposta a questo quesito, ci ha pensato il noto tg satirico Striscia La Notizia che ha dedicato un numero speciale di Fatti e Rifatti proprio all’opinionista di Alfonso Signorini.

Adriana Volpe si è rifatta? Striscia la Notizia svela la verità

Prima di proseguire con l’argomento principale di questo articolo, è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo nasce con l’unico scopo di rispondere alle curiosità degli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare la loro opinione in merito ai personaggi trattati. Non si vuole tantomeno esprimere giudizi in merito ad eventuali o meno operazioni chirurgiche. Ognuno fa ciò che vuole con il proprio corpo, senza andare incontro a sterili polemiche su scelte personali. Detto questo torniamo al topic principale, parlando dei presunti ritocchini di Adriana Volpe .

Per rispondere a questo quesito, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ci siamo avvalsi del servizio realizzato da Striscia la Notizia per la rubrica Fatti e Rifatti, in quanto recentemente ha proprio parlato della conduttrice, che ha stupito tutti con i suoi look al Grande Fratello Vip. Secondo il noto tg satirico, l’opinionista di Alfonso Signorini sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo in due occasioni. Quali?

Per loro, infatti, la bella Volpe si sarebbe rifatta il naso, che ritengono essere un po’ diverso rispetto a quello sfoggiato durante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, e successivamente il seno, che sembrerebbe più generoso. Ovviamente queste sono soltanto le ipotesi di Striscia La Notizia in quanto Adriana non ha mai confermato tali interventi e chissà se sceglierà di rispondere o meno in merito al servizio che il programma ha scelto di dedicarle durante il corso di questi giorni.

Adriana Volpe rifatta o meno, resta senza alcun dubbio una delle donne più belle del piccolo schermo degli italiani.