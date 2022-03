Gf Vip 6: gli ultimi incantevoli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Siamo quasi giunti al capolinea del Grande Fratello Vip 6: ecco gli ultimi incantevoli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Manca ormai davvero poco al termine della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il 14 marzo ci sarà l’ultima puntata in cui si decreterà il vincitore. Nel frattempo ieri sera è andata in scena la 47esima puntata che ha visto ben due eliminazioni dalla casa più spiata d’Italia.

Ad uscire di scena infatti sono state prima Miriana Trevisan e poi Soleil Sorge. E intanto giovedì prossima andrà in onda la penultima puntata in vista della finale. Il terzo finalista è invece Davide Silvestri. In nomination ci sono finiti invece Manila Nazzaro e Barù.

Non pochi colpi di scena dunque ancora una volta nella casa, mentre in studio a guidare le fila dei vipponi ancora una volta era presente il timoniere Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in qualità di opinioniste. Scopriamo allora come erano vestite le due queen e i loro ultimi incantevoli outfit.

Ecco gli ultimi outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Mancano solo due puntate per decretare il vincitore del Grande Fratello Vip 6. Al momento i tre finalisti sono Delia Duran, moglie di Alex Belli, entrata durante il programma, a metà gennaio, la principessa Lulù Selassiè che nella casa si è poi fidanzata con Manuel Bortuzzo.

E infine, il terzo finalista decretato nella puntata di ieri sera, l’attore Davide Silvestri noto per aver interpretato il ruolo di Marco Falcon nella soap opera Vivere dal 1999 al 2003. Insomma ne vedremo ancora delle belle da qui alla fine.

Ma intanto siamo andati a scoprire gli outfit di questa ultima puntata delle due opinioniste, l’ex gieffina Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, esperta di Grande Fratello visto che ha scritto anche una tesi di laurea in merito.

Partiamo dalla conduttrice trentina che ieri sera ha indossata un mini dress di Fabiana Ferri con inserti in pizzo e in tessuto lurex. Nella parte superiore poi l’abitino presentava un taglio monospalla.

Il brand di abiti da cerimonia, 100% made in Italy, è stato più volte scelto dalla bionda opinionista che ne ha saputo interpretare il mood indossando ogni volta pezzi fantastici e capaci di valorizzare le sue forme.

Gambe in vista stavolta per la Volpe che ai piedi ha scelto un semplice decolleté nero con tacco a stiletto a slanciare ancora di più la sua già perfetta silhouette. A completare il look oltre al trucco impeccabile con smokey eyes ad opera di Irene Legramandi, mentre i capelli perfettamente lisci, a firma di Ninni Sciacca.

Passiamo ora ad analizzare l’outfit di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis stavolta ha optato per un completo nero con pantaloni larghi e giacca bianca. L’outfit della Bruganelli è di Surplus Store. Un concept store a Roma per un concetto di shopping moderno e all’avanguardia.

Per le calzature, manco a dirlo, ancora una volta, la Bruganelli ha scelto il marchio Casadei. I decolleté stavolta erano glitterati neri. Infine, i gioielli preziosi portavano la firma di Cartier.

Capelli anche stavolta un po’ mossi e frangetta sbarazzina ad incorniciare il volto, truccato anche stavolta da Claudio Noto, make-up artist. Il parrucchiere è invece come sempre German Ohr.

Non resta che attendere giovedì per conoscere gli ultimi outfit che Adriana Volpe Sonia Bruganelli sfoggeranno nella penultima puntata del Grande Fratello Vip 6.