I consigli più efficaci su come vestirsi per ottenere un lato b da urlo

Ci sono un sacco di abiti che fino a qualche anno fa non avremmo mai e poi mai messo, tantomeno comprato. In parte perché troppo stretti sui fianchi, troppo sinceri nel far vedere le proprie curve naturali (che imbarazzavano un po’) ed in parte perché sembravano sproporzionare la figura. Poi sono arrivati i pantaloni della tuta ed i jeans “bottom up”, le influencer con lati b sempre più tonici e voluminosi e così via. Vediamo oggi come vestirci per un lato b al top.

Probabilmente in molte si chiederanno che motivo ci sia di evidenziare un fondoschiena già pieno e tondo, altre se non sia meglio camuffare fianchi e curve per sembrare più magre o semplicemente meno curvy. Cambiano le epoche e con esse anche i modi di truccarsi, di comportarsi e di vestirsi ed oggi avere un lato b importante è il desiderio di quasi tutte.

Sia che siate già tondeggianti, sia che siate sprovviste di curve, ecco come vestirsi per un lato b da urlo!

Cosa indossare per sottolineare il tanto discusso lato b

Bisogna in primis sentirsi a proprio agio con ciò che si porta quindi partire con un jeans basic ma studiato appositamente per la nostra mission è un’ottima idea.

Sono di Liu Jo Jeans i pantaloni neri Bottom Up Divine su Zalando (scontati del 20% a 71,99 euro) stretti alla caviglia, con dettagli argentati, abbracciano le curve alzandole quanto basta per dare l’effetto della consistenza cercata.

Altra idea adatta soprattutto per le più giovani è quella dell’outfit due pezzi composto da top e gonna a tubo. A proporre quello che si può considerare già un classico è Missguided in due varianti di colore, fucsia chiaro e nero. È garantito che ogni singola curva del corpo sarà in vista come accade per le note Jennifer Lopez, Rihanna, Kylie Jenner e per tutte le loro seguaci. Il prezzo è di 54,99 euro su Zalando.

L’abito aderente beige chiaro in maglia a coste di H&M ha una lunghezza al polpaccio, lo scollo arrotondato e le maniche lunghe che lo rendono adatto alla mezza stagione. Con lo spacco dietro si garantisce quel tocco femminile che non guasta mai. Costa 29,99 euro.

Anche per un corpo a rettangolo si cercano soluzioni atte ad esaltare le curve poco definite ma in questo caso le forme ci sono già eppure, per la moda del periodo, per i modelli suggeriti dai media e perché, davvero, in moltissime si piacciono di più così si possono mettere in atto questi piccoli consigli per avere un corpo sinuoso “da latina”.

Silvia Zanchi