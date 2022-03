Diventare maestre della vasocottura? Questa è la tecnica

Il metodo della vasocottura ci intriga ma non sappiamo come fare? Bastano pochi trucchi per capire i movimento giusti

La cucina è fatta di tradizione ma anche di innovazione e mai come negli ultimi anni sono arrivate nuove tecniche. Una delle più originali? La vasocottura, per preparare antipasti e primi, secondi, contorni e pure dolci.

Qualcuno lo trova ancora strano, ma è un modo per rispettare al massimo le materie prime e portare in tavola ingredienti sani.

Ma quali sono i trucchi per una perfetta vasocottura nel forno a microonde, indipendentemente da quello che cuciniamo?

IL TEST DELL’ACQUA

Quando siamo alle prime volte dobbiamo capire bene quale potenza del microonde usare per una perfetta cottura. Non tutti gli apparecchi sono uguali, non tutti lavorano allo stesso modo, meglio saperlo.

La prova è semplicissima: dobbiamo riempire fino a tre quarti il vasetto con acqua fresca dal rubinetto, poi lo chiudiamo agganciandolo come se fosse una cottura normale. Impostate la potenza sul medio, quindi 700 o 800 watt, per 5 minuti. E quando sono passati 3 minuti controllate per capire se l’acqua comincia a bollire.

Se la prima ebollizione parte verso 3 minuti e mezzo, o al massimo entro 4 minuti e mezzo, vuol dire che la potenza è quella giusta. Ma se l’acqua comincia a bollire prima, dobbiamo ripetere il test usando un altro vasetto diminuendo la potenza. Basterà farlo la prima volta, poi saremo a posto per quella successiva.

Diventare maestre della vasocottura? Ecco come fare

QUANTO RIEMPIRE E COME CUOCERE

La prova che abbiamo fatto per il test dell’acqua ci servirà anche per tutte le cotture successive, perché quella è la misura. Se prepariamo in vasocottura delle verdure, che durante questa operazione perdono liquidi e quindi riducono il loro volume, possiamo riempire il vaso fino quasi all’orlo. In tutti gli altri casi invece non andiamo mai oltre i tre quarti del vasetto.

Importante è il riempimento ma lo sono anche i tempi

In media i vasetti da 500 ml devono cuocere per 6 minuti per essere pronti. Ma se vogliamo conservare il sottovuoto in frigo per due settimane, perché possiamo farlo, allora i tempi calano: 2 minuti di bollitura per un vasetto da 500 ml, 3 minuti per un vasetto da 750, 4 minuti per un vasetto da 1 litro.

I tempi di cottura normali invece sono questi: 4 minuti per un vasetto da 370 ml, 6 minuti per un vasetto da 500 ml, 9 minuti per i vasetti da 750 ml, 12 minuti per vasetti da 1 litro. In ogni caso controllate anche i tempi indicati sulle ricette.

COME APRIRE I VASETTI

L’errore più grande che possiamo fare è aprire i vasetti subito dopo la cottura in microonde (oppure con altri metodi di vasocottura. Dovremo aspettare almeno 20 minuti prima di sganciarli dopo averli tirati fuori dal microonde. Non rischiamo assolutamente che scoppino, ma il tempo di riposo serve per far formare il sottovuoto utile per conservare i prodotti a lungo.

Poi basterà sganciare i fermi e tirare fuori quello che abbiamo cotto, facendo attenzione a non rovinarlo.