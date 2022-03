La camicia di Chiara Biasi è un must-have da avere assolutamente nell’armadio

La camicia da uomo è un must ed indossare quella del proprio ragazzo è un’abitudine sexy ed al contempo dolcissima che molte di noi hanno. Il fashion system lo sa bene ecco perché ha creato svariati modelli di camicie femminili e su misura ma dal taglio e dalle fantasie maschili. Copiamo la camicia di Chiara Biasi per un look dal profumo d’estate.

Seguita da 3,3 milioni di follower su Instagram, piena di creatività, testimonial di molti brand (nonché del suo) e, come se non bastasse, bellissima! Chiara Biasi nel giro di alcuni anni – la storia narra sia stata consigliata dalla regina delle influencer Chiara Ferragni – ha raggiunto il successo con il suo blog di moda e le pagine social che aggiorna assiduamente.



Scopriamo oggi come ispirarci al suo ultimo outfit scattato in un post a Dubai.

Ecco perché comprare la camicia di Chiara Biasi può farci risparmiare

Avere capi passe-partout nel guardaroba è la soluzione per chi è pigra, per chi è sempre di corsa, per chi preferisce investire in pochi e mirati acquisti per la nuova stagione in modo da poterli sfruttare con più abbinamenti (che di solito abbiamo già nell’armadio).

In questi caso il risparmio sarà considerevole e, come sempre, puntando sulla qualità ci si garantisce una miglior tenuta della stesso nel tempo.

Mango nel proprio catalogo la propone per metà infilata nei jeans e per metà fuori, con quel finto casuale che attrae e viene riproposto dalle influencer di tutto il mondo. La camicia azzurra a righe bianche verticali ed oblique ha una tasca frontale sulla parte sinistra ed è realizzata in tessuto popeline di cotone. Costa 29,99 euro.

Immancabile Tommy Jeans che per uno stile college ha creato la camicia essential slim fit a righe (69,90 euro). Leggermente più lunga della precedente, ha un taglio rapper e le più giovani potranno tranquillamente portarla anche con un jeans mom o con un boyfriend.

Una bellissima camicia da regalare – e/o da regalarsi – è quella sartoriale in fil coupé a righe GG di Gucci, disponibile sul sito ufficiale del brand a 490 euro. Completamente in cotone bianco, è rifinita dal colletto a punta e dai polsini arrotondati un po’ retrò.

Una camicia a righe è “per sempre”

Mentre per quanto riguarda Federica Pellegrini ci eravamo soffermate sulla parte bassa del look, ovvero la gonna tartan, per Chiara Biasi puntiamo su un altro capo da avere, la bellissima camicia che sembra essere stata rubata a “lui”.

Sta bene con un leggins blu, con un jeans bianco, con una minigonna a vita alta beige. Da portare a lavoro ma anche da indossare sopra un body annodata per un aperitivo con le amiche, a voi la scelta e ricordate che la moda è anche un gioco!

Silvia Zanchi