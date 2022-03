Anticipazioni Beautiful: una clamorosa scoperta per Thomas

Anticipazioni nuove puntate americane di Beautiful. Thomas scopre il motivo che ha portato alla fine del matrimonio di Brooke e Ridge

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Thomas scopre il ruolo di Sheila nella rottura fra Brooke e Ridge

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda in America Thomas Forrester potrebbe rivelare a papà Ridge che Brooke l’ha tradito con Deacon per colpa di Sheila.

Foto dal WebSecondo le nuove rivelazioni delle puntate in onda in America possiamo dirvi con certezza che Thomas Forrester potrebbe rivelare a Ridge che Brooke l’ha tradito con Deacon per colpa di Sheila Carter.

Negli episodi in onda sulla CBS, Ridge non ha accettato per nulla il tradimento della moglie Brooke con il rivale Deacon e per questo motivo ha deciso di mettere un punto al loro matrimonio. Inoltre, il Forrester ha di conseguenza deciso di ricominciare una relazione con la ex moglie e madre di Steffy e Thomas, Taylor Hayes.

La Logan, seppur non accetterà la decisione del marito, si farà un’esame di coscienza e si prenderà tutte le colpe della fine del loro matrimonio e gli ribadirà che per lei sarà per sempre l’amore della sua vita, scambiandosi un bacio d’addio.

Una Brooke visibilmente provata troverà consolazione tra le braccia di Deacon, che potrebbe sfruttare la fragilità dell’ex moglie per avvicinarsi sempre di più a lei.

Ma non è tutto. Sheila Carter, nel frattempo, minaccerà Thomas, reo di aver scoperto che è stata lei l’artefice della fine della sobrietà di Brooke e del conseguente tradimento della donna con Deacon. Alla fine, il padre di Douglas accetterà di tacere, nonostante non sia contento di condividere un segreto con Sheila ma lo farà perché finalmente vedrà tornare insieme i suoi genitori.

Ridge e Thomas condivideranno un momento padre e figlio molto toccante e lo stilista noterà che suo figlio gli sta nascondendo qualcosa, tanto da chiedergli una spiegazione. Così, Thomas si ritroverà ad un bivio e sarà costretto a prendere una decisione importante: racconterà a suo padre che è colpa di Sheila se Brooke l’ha tradito con Deacon oppure rimarrà in silenzio?