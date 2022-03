Non hai il punto vita definito? Ecco come puoi metterlo in risalto

Non hai il punto vita definito, ma vorresti metterlo in risalto? Ecco cosa dovresti indossare.

Oggi il fisico a cui tutte le donne ambiscono è decisamente quello a clessidra: fianchi larghi, vita strettissima, glutei sporgenti. Sarà che le star di Hollywood e le influencer ormai – un po’ grazie a Madre Natura, oppure grazie al chirurgo plastico – appaiono quasi tutte così, ma ormai sembra che addirittura questo tipo di fisico sia diventato di tendenza.

Ma sappiamo che esistono tantissimi altri tipi di fisici: a pera, a mela, a triangolo e così via. E se non abbiamo la vita definita, cosa possiamo indossare per metterla in risalto? Ve lo spieghiamo noi.

Cosa indossare per mettere in risalto il punto vita non definito

Diciamoci la verità, quasi sempre non è colpa del nostro fisico se ha dei difetti, è colpa nostra che non sappiamo come nasconderli e ci vestiamo “male”, nel senso che non sappiamo scegliere l’outfit giusto che esalti le nostre forme.

Sì, è anche vero che l’ultimo abito alla moda che vediamo sfilare sulle passerelle di tutto il mondo ci fa gola e vorremmo indossarlo anche se addosso a noi non fa lo stesso effetto che fa su Irina Shayk. Ma in realtà non c’è niente di più sbagliato: se vogliamo stare bene, nascondere i punti critici del nostro corpo e far emergere quelli invece positivi, dobbiamo selezionare con cura i nostri outfit.

Cosa possiamo indossare, ad esempio, se abbiamo il punto vita non definito e vogliamo che invece risalti? Ti suggeriamo noi i look adatti. Piccolo (grande) spoiler: anche in questo caso, la parola d’ordine è una e cioè proporzioni.

Attenzione alla scelta delle stampe

Per spostare l’attenzione sui tuoi punti di forza e snellire il punto vita dovresti sfoggiare stampe e fantasie strategiche.

Un consiglio spassionato: evita le righe orizzontali e prediligi sempre e solo righe verticali che, per un effetto ottico, ti slanceranno ed accentueranno il tuo punto vita arrivando dove la natura si è fermata.

Scegli capi a vita alta

Questo è il trucco più vecchio del mondo: i capi a vita alta slanciano la figura, spostano l’attenzione sulle gambe ed esaltano i fianchi, creando un punto vita bellissimo anche dove non c’è davvero.

I pantaloni e le gonne a vita alta aiutano a strutturare armoniosamente la silhouette, spostando l’attenzione centrale proprio su questa parte del corpo. E c’è di più: se hai la vita non definita, ma hai un po’ di pancetta, con questi modelli potrai nasconderla facilmente.

Non dimenticare mai la cintura

La cintura dovrebbe diventare decisamente la migliore amica inseparabile di chi vuole mettere in risalto il punto vita. Potrebbe far sembrare a clessidra qualsiasi tipo di fisico, creando armonia nella silhouette, ma perchè ciò accada devi indossarla necessariamente a vita alta, tra il seno e l’ombelico per intenderci.

Altro consiglio: scegli con estrema cura lo spessore. La cintura deve essere proporzionale alle curve, alla statura, alla figura nel complesso insomma. Se sei molto alta prediligi una cintura doppia (soprattutto se non sei magrissima), se invece sei molto minuta prediligine una sottile e così via.

La buona notizia è che la cintura sta bene davvero su tutto: gonne, pantaloni, jeans, abiti e così via.

Scegli sempre lo scollo a V

Questo è un altro gioco di proporzioni, illusioni ottiche, strategie mimetiche. In realtà il trucco è banalissimo: scegliendo lo scollo a V distogli l’attenzione dal punto vita e l’attiri sul petto. Alla fine il risultato sarà un fisico a clessidra a prima vista, anche se non lo è davvero.

Ovviamente va da sè che più osi con la scollatura, meglio è, ma non tutti possiamo permetterci scolli vertiginosi: se hai un seno piccolo va benissimo, se è molto grande non è un’ottima scelta per altri motivi che nulla hanno a che fare con il punto vita.

Sì” ai vestiti aderenti

Se vuoi mettere in risalto il punto vita, apri l’armadio, prendi tutti i vestiti oversize che hai e regalali alla tua migliore amica altissima che non ha problemi di fianchi. Voi andate nel negozio più vicino e comprate solo capi attillati. Sì a top, magliette, blazer stretti e tutto ciò che non è troppo largo.

Se proprio non puoi fare a meno del vestito oversize che ti ha regalato tua zia e a cui sei legatissima, almeno indossa una cintura in vita, altrimenti lascia perdere.

Annoda in vita camicie e bluse

Uno dei trucchi più vecchi di sempre – che fa anche molto moda Y2K – è annodare in vita camicie, felpe, oppure bluse.

Come sempre, però, la moda nasconde insidie ovunque e quindi ricorda sempre che nulla è semplice quando si tratta di tendenze, neanche annodare una semplice camicetta in vita. Il nodo dev’essere sempre fatto tra il busto e l’ombelico, solo così potrai creare l’illusione di equilibrio e proporzione, altrimenti, anche in questo caso lascia perdere.

Prediligi gli abiti a portafoglio

L’abito a portafoglio è perfetto se hai un girovita piccolo. È semplice, pratico, alla moda, molto femminile e si adatta perfettamente a molti tipi di figure, tra cui questa.

Dal momento che in vita è più stretto, diventa automaticamente al pari di una cintura e può quindi creare l’illusione di punto vita marcato. Sappiamo che esistono tantissimi modelli, alcuni sono aderenti, altri più morbidi: per capire quale scegliere devi semplicemente guardarti allo specchio, essere sincera con te stessa e capire quale puoi permetterti.

Usa gonne a tubino

Le gonne a tubino sono un capo classico, ma mai banale, perfetto per sottolineare la vita. La lunghezza perfetta? Qualche centimetro sotto al ginocchio. Questo aiuterà a far sembrare le gambe più lunghe, soprattutto se abbinate con dei tacchi a spillo, e a slanciare la figura.