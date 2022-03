Scopri perché la curiosità è l’ingrediente più importante della relazione

Essere curiosi in coppia potrebbe essere la chiave della felicità della relazione. Ti spieghiamo perché la curiosità è così essenziale.

All’inizio della relazione tutto sembra essere perfetto, ci amiamo e null’altro ci interessa. Col passare del tempo cominciano ad apparire le prime turbolenze che si innescano quando mostriamo la nostra personalità e i nostri pensieri che non necessariamente sono gli stessi del partner. Siamo tutte persone diverse eppure facciamo tutte lo stesso errore in coppia.

Secondo lo scrittore Robert Neuburger, psichiatra, psicoanalista ed autore di best seller sulla coppia, quello che ognuno di noi non fa quando ha una relazione è non essere curiosi e non mettersi regolarmente in discussione, anche quando tutto va bene.

Perché è importante essere curiosi in coppia?

Neuburger afferma che durante le sue terapie di coppia spesso capita che la maggior parte dei problemi dei due partner è attribuibile al fatto che uomo o entrambi continuano a comportarsi sempre allo stesso modo nei confronti della coppia.

Ovvio che negli anni cambiamo noi come persone e cambiano anche le nostre esigenze poichè cambiano le cose. Spesso arriva un lavoro più impegnativo, arrivano i figli quindi continuare ad aspettarsi la stessa cosa dalla coppia senza prendere in considerazione l’evoluzione che c’è stata è un gravissimo errore: ciò che ha funzionato all’inizio potrebbe non essere ciò che funzionerà dopo.

Il rapporto cambia nel tempo e questo è inevitabile. Facciamo un esempio. Mettiamo che il tuo partner spesso ti preparava la cena. Ad un certo punto ha smesso di farlo. Tu inizi a pensare che non gli importa di te come un tempo, che si è adagiato sugli allori e lo aggredisci e discutete.

E’ qui che il concetto di curiosità ha un ruolo chiave.

Essere curiosi è un modo per comunicare meglio e per capirsi e riscoprirsi. Quando due persone entrano in conflitto raramente concordano sulla definizione del problema, spesso incolpano l’altro e non capiscono le reali motivazioni del conflitto.

Torniamo al partner che non cucina più. Hai mai pensato di usare la curiosità invece di aggredirlo nella convinzione che non ti ami più? Potrebbe essere che chiedendogli il motivo per il quale non cucina tu scopra che sta attraversando un periodo fisicamente e psicologicamente devastante sul lavoro e che avverte il peso della stanchezza.

Sapendo questo probabilmente non lo aggrediresti dicendogli che non gli importa di te.

Ora forse è più chiara l’importanza di essere curiosi e avere un approccio diverso che spinge a guardare la relazione sotto diverse angolazioni.

Quante volte hai giudicato il partner senza chiedere il suo parere?

La curiosità è la chiave di una relazione felice. È necessaria per rafforzare la vostra intimità emotiva e rendervi più complici. Molti terapisti concordano sull’importanza di essere curiosi tra di noi, di trovare sempre il tempo per parlare e raccontarsi le proprie giornate e di fare il possibile per capirsi meglio. A tal proposito, se non lo avete ancoira sperimentato, potreste fare il Test di Proust.

Si basa su un gioco inglese del 1860 noto col nome di Confessions. Proust lo rese celebre rispondendo alle sue domande.

Ecco le 30 domande del questionario di Proust, provate a rispondere e chiedete al partner cosa pensa che voi abbiate risposto. Capirete subito quanto l’altro vi conosce.

Il tratto principale del tuo carattere? Qual è la qualità che apprezzi in un uomo? Qual è la qualità che apprezzi in una donna? Cosa apprezzi di più dei tuoi amici? Il tuo peggior difetto? Il tuo passatempo preferito? Cosa sogni per la tua felicità? Quale sarebbe, per te, la più grande disgrazia? Cosa vorresti essere? In che paese vorresti vivere? Il tuo colore preferito? Il tuo fiore preferito? Il tuo uccello preferito? I tuoi scrittori preferiti? I tuoi poeti preferiti? Chi sono i tuoi eroi? E le tue eroine? Il tuo musicista preferito? Il tuo pittore preferito? Un eroe nella tua vita reale? Una tua eroina nella vita reale? Il tuo nome preferito? Cosa detesti? Un personaggio della storia che odi più di tutti? L’impresa storica che ammiri di più? Un dono che vorresti avere? Come vorresti morire? Come ti senti attualmente? Di cosa ti senti in colpa? Lascia scritto il tuo motto della vita

Ricordati di coltivare la curiosità nella tua relazione.