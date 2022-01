Gli abiti in maglia sono la soluzione perfetta per la gita della domenica

Spesso e volentieri desistiamo davanti ad un abito attillato, rigido e stupendo a favore di un bel paio di jeans ed un maglione oversize. Se però si è nel “mood abito” è bene andare fino in fondo ed optare per un modello in maglia come quelli che vi proponiamo oggi. Essere femminili e comode è possibile!

Morbidi, caldi, colorati, proprio come i plaid sul divano che, negli ultimi due anni, è diventato una parte di noi. Sarà per questo, sarà perché il comfort è il nuovo lusso, fatto sta che gli abiti in maglia sono meravigliosamente glamour e tutti da sfoggiare.

Vediamo i modelli preferiti dalle italiane per enfatizzare i propri punti di forza.

Quali abiti in maglia scegliere in base alle nostre forme ed all’outfit

Patrizia Pepe ha creato un vestito – cardigan in maglia, viscosa e seta color vino rosso, con dettagli in pelle. Sconsigliato alle ragazze curvy – che certamente appariranno in tutto il loro splendore a prescindere da un capo così aderente – è invece più che adatto per i fisici androgini (anche se non si è modelle, tranquille, è per rendere l’idea). Costa 201,60 euro (già scontato).

Per chi ha fianchi stretti e braccia sottili – o che comunque rientri nella categoria dei fisici a pera – la proposta di Twinset sembra essere l’ideale. Fa già parte della nuova collezione primavera – estate, è nero con spalline sottili, linea svasata che sottolinea la vita è che cade morbida sui fianchi. La parte della gonna è arricchita da paillettes in dégradé ton sur ton. Il prezzo è di 290 euro.

LEGGI ANCHE: La minigonna ha quasi 60 anni e va ancora di moda! Scegli la tua preferita (chedonna.it)

Panna, nero, blu, bordeaux… Con i saldi c’è un motivo in più per acquistare un abito in maglia ma bisogna fare particolarmente attenzione alla struttura. Se si hanno le gambe poco toniche o rotolini di ciccia sui fianchi (che vanno benissimo ci mancherebbe) meglio puntare su un modello over che si stringa poco sopra il ginocchio, magari a collo alto o con scollo a V. L’effetto è quello di apparire più alte e di avere un corpo più armonioso e, di certo, a tutte piace apparire al meglio.

Silvia Zanchi