Simona Ventura cambia tutto: l’annuncio che scatena i fan

Simona Ventura non si ferma mai e annuncia un grande cambiamento che scatena l’entusiasmo dei fan: ecco dove la vedremo.

Simona ventura non si ferma mai. Da anni protagonista indiscussa della televisione italiana, non solo riesce sempre a reinventarsi, ma anche a tuffarsi in nuove avventure che affronta puntualmente con entusiasmo. Oggi, così, ha deciso di svelare quella che sarà la sua nuova avventura scatenando l’entusiasmo dei fans.

Dopo vari rumors e indiscrezioni sul suo futuro professionale, la Ventura ha deciso di svelare la verità con un tweet che è stato accolto con gioia da tutti i suoi fan che si sono complimentati con lei per la nuova avventura, ma dove vedremo la conduttrice? Andiamo a scoprire tutto.

Simona Ventura dice sì a Maria De Filippi: la nuova avventura targata Mediaset

La carriera di Simona Ventura che, prima di tuffarsi nel mondo dello spettacolo faceva un altro lavoro, si è sviluppata tra la Rai e Mediaset. Dopo essere tornata in casa Rai, la Ventura è pronta a tornare a Mediaset. La conduttrice, infatti, condurrà Ultima Fermata, il nuovo format prodotto da Fascino di Maria De Filippi che aiuterà le coppie in crisi a ricostruire il rapporto.

Dopo l’annuncio in anteprima di Davide Maggio, a confermare la sua prossima avventura televisiva è stata la stessa Ventura attraverso i propri profili social.

“Ebbene sì! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ di Maria De Filippi che ringrazio infinitamente insieme alla fascino pgt ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su canale 5. Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito’, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai 2 (con la meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai 2. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante”, ha scritto su Instagram.

Non è la prima volta che la Ventura accetta di condurre un format prodotto dalla Fascino. Nel 2018, infatti, la Ventura che sui social dedica spesso pensieri d’amore ai figli, ha condotto Temptation Island.

Da quello che scrive Fanpage, tuttavia, nonostante l’impegno con Ultima Fermata, la Ventura continuerà a condurre Citofonare Rai 2, la trasmissione che conduce con Paola Perego, alternandosi tra i due impegni.