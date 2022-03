Harry al rodeo senza Meghan: il matrimonio dei Sussex è in pericolo?

Harry a un rodeo in tipico stile americano, da solo e senza Meghan: tra i Sussex c’è aria di crisi o Harry si gode la libertà?

Harry e Meghan sono stati inseparabili da quando hanno cominciato la loro nuova vita a Montecito, California. Ultimamente, però, Harry sta comparendo sempre più spesso senza Meghan e in occasioni che hanno davvero poco a che fare con il lavoro della fondazione Archewell.

Qualche settimana fa, infatti, Harry è stato “beccato” dai fotografi allo stadio del Super Bowl mentre si godeva la partita ma soprattutto lo spettacolo dell’half time. Si tratta di un evento imperdibile per gli americani e in passato ha coinvolto star di altissimo calibro come Madonna, Shakira, Beyoncé e molti altri.

Quest’anno a intrattenere il pubblico tra un tempo e l’altro del match è stato un gruppo di famosissimi rapper degli anni Duemila e ad applaudire sugli spalti c’erano anche Harry e sua cugina Eugenie.

E dov’era Meghan? Probabilmente a casa coni bambini, così come anche il marito di Eugenie (anche lui in America) era rimasto a casa. I due cugini, bardati di mascherina (e nel caso di Eugenie anche di cappello) si sono goduti lo show nella maniera più discreta possibile.

A pochissima distanza da quell’episodio arriva un’altra notizia del Prinicipe da solo a un altro evento in pieno stile USA. Ancora una volta, Meghan non si è vista.

Harry al Rodeo, senza Meghan e senza foto (o quasi)

Dopo aver visto Harry intento a guardare la partita insieme a sua cugina e a migliaia di americani, molti si sono convinti che Harry abbia finalmente avviato la “trasformazione” da Principe inglese a cittadino americano.

Il Principe infatti sta dimostrando un certo interesse proprio per quelle attività che appassionano gli uomini americani di tutte le generazioni.

Si tratterebbe in realtà di una buona notizia, dato che secondo voci passate Harry stava facendo molta fatica a adattarsi alla nuova vita lontano dalla famiglia, ma come sempre c’è un’altra versione dei fatti.

Secondo alcuni, infatti, le comparsate private di Harry da solo sono un chiaro segno di crisi matrimoniale con Meghan.

Si ha quasi l’impressione cioè che Harry abbia deciso di ritagliarsi uno spazio autonomo, libero dall’ingombrante presenza di sua moglie.

Secondo vari esperti di linguaggio del corpo, infatti, quando si trova con sua moglie Harry viene comandato letteralmente a bacchetta. Addirittura pare che, durante l’intervista con Oprah, con un leggerissimo tocco della mano Meghan abbia detto a Harry di tacere.

Anche più di recente, mentre i Sussex ritiravano un importante premio per il loro impegno culturale a favore della comunità nera, con il suo abito blu Meghan ha dato l’impressione di aver oscurato suo marito.

Che quindi Harry abbia deciso di andare in “libera uscita” come qualsiasi normale cittadino americano stufo di sentire gli ordini di sua moglie? Può darsi! E proprio in queste dinamiche si potrebbero intravvedere i primi segni di crisi matrimoniale tra i Sussex.

Secondo altri, invece, il Principe sta prendendo parte a un teatrino accuratamente studiato. Probabilmente i Sussex hanno capito che, per avere successo negli States, non possono contare solo sull’immagine di Meghan ma devono lavorare anche sull’integrazione culturale di Harry.

Per conquistarsi a pieno diritto il titolo di “Principe Americano”, quindi, Harry starebbe prendendo parte a spettacoli profondamente radicati nella cultura americana e lo sta facendo in privato, Evitando anche qualsiasi fotografia ufficiale.

Harry è comunque stato fotografato un paio di volte da coloro che si trovavano al Rodeo e una fotografia è anche stata pubblicata su Instagram da una delle organizzatrici dell’evento. Nel giro di poco però quella e altre fotografie di Harry al Rodeo sono sparite.

Solo una è rimasta rintracciabile su Twitter e si vede che Harry, con un cappello da cow boy perfetto per “mimetizzarsi” in un contesto del genere, guarda malissimo il telefono con cui stava venendo immortalato.

Che tutto questo sia una manovra per guadagnare il favore degli americani o che sia semplicemente il modo in cui Harry di tanto in tanto si prende una vacanza dalla presenza di sua moglie, non importa. È chiaro che Harry stia facendo di tutto per costruirsi una nuova casa negli States.

