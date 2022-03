Chiara Ferragni, il segreto è svelato: è arrivato lo smalto che cambia colore

Chiara Ferragni non c’è l’ha fatta. Anche lei si è lasciata prendere dall’ultima tendenza in fatto di smalto.

Anche l’influncer più famosa d’Italia si è lasciata influenzare da uno degli ultimi trend di bellezza. In questo caso parliamo di smalto. Per la precisione, si tratta del Thermo Nails, la tendenza unghie 2022.

E’ uno smalto termico: significa semplicemente che cambia colore con la temperatura dell’acqua. Ebbene sì, non si parla solo di micro cardigan e occhiali da sole super colorati. La Ferragni rimane al passo anche con le unghie, che rappresentano comunque un punto chiave del nostro look.

Chiara Ferragni, alla faccia dello smalto!

Chiara Ferragni ormai è diventata la Regina di Instagram, dove conta più di 26 milioni di followers. Ed è proprio grazie al social, che riusciamo a seguire le vicende che coinvolgono lei e l’intera famiglia, compresi suo marito Fedez e i suoi due bimbi, Leone, nato el 2018 e Vittoria, venuta al mondo nel 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Su Instagram la fashion blogger ci tiene anche al corrente sulle ultime tendenze, e una di queste è proprio quella dello smalto termico.

Come notiamo anche dal post, la stessa Chiara si mostra in tutto il suo splendore con uno smalto di un fucsia vivace. Dopodiché non fa altro che mettere le mani sotto l’acqua ed ecco la magia. La trasformazione è a dir poco sconvolgente: lo smalto diventa arancione! Ed è proprio questo che ci ha fatto innamorare dello smalto termico.

E’ capace di racchiudere allo stesso tempo due colori completamente diversi, che cambiano in base alla temperatura alla quale vengono esposti.

Del resto, dobbiamo dire che lo smalto è uno dei prodotti di bellezza che riesce meglio a trasmettere la nostra personalità, come ha fatto Chiara Ferragni, il cui smalto non diventa solo una scelta creativa, ma anche una scelta astuta e divertente, soprattutto per le donne che sono super indecise, ogni volta che devono scegliere il colore per la propria manicure.

Ma vediamo meglio come funziona lo smalto termico. Fondamentalmente, sono smalti termo sensibili. Come dice la parola stessa, cambiano colore ogni volta che vengono esposti ad una temperatura differente. Questo significa che il colore non cambia solo se esponiamo le nostre mani all’acqua, ma lo smalto termico muta in generale con il cambiamento di temperatura.

Perciò, il colore cambierà, per esempio, anche con la luce del sole o se ci troviamo in un ambiente particolarmente freddo o caldo. Non solo, durante la trasformazione, si può assistere anche a tutte le sfumature che si verificano durante il passaggio da un colore all’altro.

Per quanto riguarda lo smalto termico indossato da Chiara Ferragni, si tratta di uno smalto appartenente alla collezione Thermo Colors del brand Passione Unghie. La collection è formata da cinque smalti semipermanenti termici. Quello indossato nello specifico dall’influencer è il colore SP342 Sunshine Thermo.