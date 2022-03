Burro: gli errori da non fare mai con questo ingrediente

Il burro è un ingrediente davvero prezioso. Scopri quali sono gli errori che non dovresti mai fare quando lo usi.

Chi non ama il burro? Si tratta di un alimento che negli anni è stato condannato e assolto ma che è sempre rimasto tra i preferiti dei più golosi. Il suo sapore particolare è infatti in grado di rendere più buone sia le preparazioni dolci che quelle salate. E tutto senza contare la morbidezza che dona a dolci e lievitati. Particolarità a cui si unisce un gusto inconfondibile ed in grado di rendere molto più buone le ricette come quella della pasta frolla o della pasta sfoglia.

Inserito nuovamente tra gli alimenti da consumare senza paura (seppur nelle giuste quantità), il burro è tornato a farla da padrone in cucina, premiando chi ama determinati sapori e portando molto più sapore in tavola. Eppure, ci sono situazioni in cui nonostante la sua bontà, il burro non riesce a rendere migliore una ricetta. Ciò avviene in presenza di errori che si compiono senza saperlo ma che in determinati casi diventano così gravi da rovinare tutto. Ecco, quindi, cosa è giusto sapere sul burro e sul modo di usarlo a tavola e in cucina.

Burro: gli errori da non fare mai quando lo usi

Saper usare il burro significa darsi la chance di gustare qualcosa di veramente buono e di ottenere al contempo ricette praticamente perfette. Per farcela, però, è strettamente necessario conoscerne alcuni dei segreti fondamentali che poi sono anche quelli che impediranno di commettere errori banali e controproducenti.

Prendi appunti, quindi, e tieni bene a mente i passi falsi da non commettere mai più quando hai a che fare con il burro e i suoi errori.

Ignorare la sua temperatura

Sebbene il burro si tenga in frigorifero, le preparazioni per le quali è richiesto ad una temperatura fredda si contano sulle dita di una mano. Per poterne godere al meglio, anche solo spalmato su una fetta di pane è quindi importante usarlo sempre a temperatura ambiente. Per farlo basta ricordarsi di estrarre dal frigo la quantità necessaria almeno mezz’ora prima. Così facendo potrai contare su fette di pane perfettamente spalmate e pronte ad accogliere miele o marmellata e su ricette in grado di riuscire alla grande.

Usarlo al posto dell’olio

È vero, l’olio (specie se extra vergine d’oliva) è un ingrediente altamente prezioso e che per questo viene considerato amico della salute. Per questo motivo si tende ad usarlo spesso al posto del burro. Ciò, ovviamente, non è sbagliato. A patto, però, di riconoscere le differenze tra i due.

Si tratta infatti di un alimento solido e di uno liquido che, come prima cosa, necessitano di grammature diverse per poter dare un medesimo risultato. Inoltre va considerato che l’olio (in grandi quantità) può dare un sapore di fritto ai dolci. Cosa che con il burro non accadrebbe. Infine va considerato il sapore diverso di questi due alimenti che per quanto buono con entrambi i tipi di grassi va preso sempre in considerazione.

Evitare il sale

Chi ha detto che il burro non si sposa con il sale? Qui da noi, questa versione non è molto diffusa, ma all’estero ci sono diverse varietà che contemplano il sale tra gli ingredienti. Basta pensare a come la frolla sia molto più buona se con l’aggiunta di un pizzico di sale. Spezie che in tal caso aiuta proprio ad esaltare il sapore del burro. Evitare di combinarli insieme rappresenta quindi un grandissimo errore. Sopratutto se si pensa basta assaggiare una fetta di pane con burro e sale per coglierne subito la bontà.

Non aggiungere altri ingredienti

Il burro è un alimento dal sapore delicato e per questo motivo rende al meglio se abbinato ad alcune spezie e ad altri ingredienti in generale. Insieme al parmigiano acquisisce una sapidità unica che ne fa un ingrediente altamente prezioso. Se con noce moscata o curcuma si insaporisce al punto da offrire una gamma di sapori diversi ai piatti in cui sceglie di inserirlo in aggiunta delle suddette spezie.

Dare per scontato che non sia bene con altri alimenti è quindi l’errore più grande che si possa fare. Anzi, l’invito è proprio quello di metterti all’opera facendo le tue sperimentazioni.

Non usare mai quello chiarificato

Il burro chiarificato (ancor meglio se si parla di ghee) è un burro che si mantiene meglio in cottura e che per questo non brucia facilmente. Ciò lo rende quindi più adatto del normale burro per la preparazione di diverse ricette. Imparare ad usarlo e a gustarlo (nonostante il suo sapore più forte) può dare quindi una gran mano in cucina. Si otterranno infatti pietanze più soffici e golose. Basti pensare a come il ghee sia presente, ad esempio, in diversi panificati dei quali accresce sapore e morbidezza.

Una volta scoperti gli errori da non fare mai più con il burro, ed esattamente come avviene per gli errori che si fanno con la pasta sfoglia, realizzare dei dolci e delle ricette salate più buoni sarà estremamente più semplice. Inoltre, anche il semplice pane da gustare a colazione ti sembrerà più buono. E tutto perché il burro, usato senza errori, ha molte più frecce al suo arco di quante non si pensi.