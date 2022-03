Charlotte Casiraghi svela i segreti reali per una bellezza principesca

Charlotte Casiraghi ha rivelato finalmente i segreti reali che aspettavamo ormai da tempo. Scopriamoli insieme.

E’ ormai passato diverso tempo da quando Charlotte Casiraghi è diventata il volto della prima collezione di makeup firmata Gucci. Irresistibile e super glamour, la collection non poteva trovare testimonial migliore.

La nipote di Grace Kelly ed esperta equestre, rappresenta una bellezza senza tempo, un’eleganza principesca. Insomma, il marchio italiano ha fatto la scelta giusta. Proprio in questa occasione, la Casiraghi ha deciso di rivelare alcuni segreti di bellezza, da cui tutte noi possiamo imparare qualcosina. Scopriamoli insieme.

Charlotte Casiraghi cede al fascino italiano

Charlotte Casiraghi è nota per la sua bellezza, ma anche per il suo look da ragazza della porta accanto, ed è proprio questo che l’ha spinta a collaborare con un marchio di fama internazionale. Con la collezione di make up, la reale vuole convincerci ed incoraggiandoci ad esprimere il lato nascosto della nostra bellezza.

Anche se molte donne tendono a privilegiare un look naturale, ogni tanto non guasta giocare con colori più audaci e vivaci. Dipende però, da come si applicano. Vediamo insieme quali sono i segreti di bellezza secondo Charlotte Casiraghi.

Puoi essere una ragazza al naturale e al tempo stesso una ragazza audace

La collezione, creata insieme al famoso makeup artist Pat McGrath, ha incoraggiato la Principessa ad utilizzare colori e sfumature a cui non era abituata o pensava che non facevano per lei. Charlotte afferma: “Anche se tendo a privilegiare un look naturale, mi piace anche divertirmi con il trucco. Si può iniziare con un colore molto forte, ma è necessario applicarlo molto delicatamente”.

La reale ha rivelato anche i colori preferiti per il make up occhi: sfumature di bronzo, oro, blu e turchese. La donna ha anche rivelato che le piace molto sperimentare con gli smalti più vivaci, inclusi quelli della new collection di Gucci. Inoltre, Charlotte spesso gioca molto sul colore delle unghie e mantiene il resto del make up più tradizionale.

Utilizzare il colore non significa provare ogni singola tendenza

Sempre secondo la figlia di Carolina di Monaco, quando capiamo che determinati colori funzionano davvero per noi, ci consiglia di continuare su quella strada. Per esempio, la Casiraghi, quando si tratta di rossetto, preferisce rimanere sulle tonalità classiche. “Non sono una che sperimenta con i colori delle labbra. Tendo a scegliere un rosso o un rosa tenue”.

Charlotte Casiraghi usa questo trucchetto per illuminare la pelle al mattino

La Principessa ha un semplice trucchetto per illuminare la pelle, soprattutto al mattino: spruzzare sul viso un Face Mist, uno spray utilizzato soprattutto per idratare, illuminare e fissare il make-up. Fatto ciò, la nipote di Grace Kelly applica una crema idratante, quando ancora la pelle è ancora umida, in modo da bloccare l’idratazione.

I segreti per una pelle luminosa, oltre alla cura della pelle e al make up

Anche i prodotti di bellezza più costosi del mondo non possono sostituire i benefici di stare all’aperto e fare attività fisica. Secondo la Casiraghi: “Per avere uno splendore naturale e sano, è necessario passare più tempo possibile all’aperto, se si rimane chiusi in un ufficio, la mente e il corpo ne risentono.

Personalmente, l’aria fresca e l’esercizio fisico mi aiutano a rimanere in salute e mi fanno sentire benissimo! Basta non dimenticare la protezione solare!”