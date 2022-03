L’accessorio indispensabile della primavera 2022 è la collana catena!

By

L’accessorio della primavera 2022 che non possiamo farci sfuggire è uno solo: la collana catena! Da indossare multipla, choker o addirittura effetto top, la collana a forma di catena è quello che si serve per essere perfette!

Se pensate che per rimanere al passo con le tendenze basti focalizzarsi sull’abbigliamento vi sbagliate di grosso. Nel mondo del fashion tutto deve essere perfetto, soprattutto gli accessori. Perché anche il mondo degli accessori segue le tendenze e i cambiamenti che riguardano l’abbigliamento, ed è proprio ciò il protagonista di questa guida di stile targata CheDonna. Oggi parleremo di un accessorio che è diventato MUST-HAVE e non possiamo farci sfuggire per la prossima primavera! Di cosa stiamo parlando?

Gli accessori sono la ciliegina sulla torta di un outfit. Possono rendere il nostro total look da sogno o rovinarlo in un secondo.

Ed è proprio per questo potere che hanno che noi amanti del fashion dobbiamo conoscere tutte e novità e i segreti per indossare al meglio gli accessori di tendenza e rendere i nostri outfit perfetti.

Oggi infatti parleremo di un accessorio che ha spopolato durante le ultime fashion weeks. Gli stilisti dei brand di lusso hanno portato sulle passerelle la loro idea personale riguardo questo accessorio, ma tutti hanno capito che la novità era proprio questa.

La collana catena è la nuova tendenza in fatto di accessori per la primavera 2022 che non possiamo farci sfuggire!

Ma quale scegliere? E come indossarla? Leggiamolo insieme!

L’accessorio della primavera 2022 è uno solo: la collana catena!

Può essere a forma di catena maxi, come per Chanel, oppure può essere a choker con un ciondolo, come la ipotizza Versace, o meglio ancora, una grandissima catena che diventa un top, così la vede Balmain. Una cosa è certa: la collana a forma di catena è l’accessorio di punta della primavera 2022!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come scegliere la nostra collana effetto catena e come indossarla:

effetto collier : la scelta più semplice ma sempre giusta è la collana effetto collier a forma di catena. Può star bene sulle maglie a collo alto, sugli abiti a giro collo e sui top scollati. Insomma, si può mettere veramente ovunque.

: la scelta più semplice ma sempre giusta è la collana effetto collier a forma di catena. Può star bene sulle maglie a collo alto, sugli abiti a giro collo e sui top scollati. Insomma, si può mettere veramente ovunque. multiple fino all’ombelico : una delle tendenze del momento è utilizzare più collane a forma di catena di varie lunghezze e utilizzarle assieme. Ad esempio la cantante Rihanna ha spesso fatto sfoggio di questa tendenza, utilizzando l’accessorio del momento per adornare la sua fisicità in dolce attesa.

: una delle tendenze del momento è utilizzare più collane a forma di catena di varie lunghezze e utilizzarle assieme. Ad esempio la cantante Rihanna ha spesso fatto sfoggio di questa tendenza, utilizzando l’accessorio del momento per adornare la sua fisicità in dolce attesa. choker: per collana choker si intende quel particolare tipo di accessorio aderente sulla parte alta del collo. Di gran tendenza negli anni ’90, il choker da qualche anno sembra cercare la propria strada, e sembra averla trovata con la collana effetto catena. Da abbinare in un look street style, ad esempio minidress, giacca blazer ecopelle, sneaker e collana catena choker. Piccola tip di stile: ecco gli errori di stile da non commettere mai con la giacca di eco pelle!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista la collana con catena.

Alla prossima guida di stile, per non perdere le ultime novità in fatto di moda, società e molto altro!