William di nuovo costretto a proteggere Lady Diana: “Quello era un mostro”

By

William tenterà ancora una volta di proteggere la memoria di Lady Diana dall’associazione con Jimmy Saville. Chi era questo personaggio?

La storia del Regno Unito, come quella di tutti gli altri Paesi del mondo, è costellata da storie di cronaca nera che il popolo vorrebbe dimenticare.

Questo vale anche (e forse soprattutto) per coloro che fanno parte della Famiglia Reale. Purtroppo, infatti, la Principessa Diana ebbe legami con un personaggio assolutamente disgustoso della storia del Regno Unito e tali legami vengono periodicamente riportati all’attenzione mediatica.

Naturalmente questo non può far piacere alla Royal Family ma, come si può facilmente immaginare, infastidisce profondamente coloro che amarono Diana più di chiunque altro: i suoi figli.

Dal momento che Harry si è definitivamente allontanato dalla Famiglia Reale, il compito di vegliare sulla memoria di Lady Diana è ricaduto sulle spalle di William.

Il futuro Re d’Inghilterra si trova però in una posizione molto scomoda, esattamente com’è accaduto a tutti i Reali d’Inghilterra prima di lui. William non potrà esporsi eccessivamente per mantenere la massima neutralità possibile: riuscirà lo stesso a proteggere sua madre?

Perché William non vuol sentire il nome di Jimmy Saville insieme a quello di Lady Diana?

Dal momento che la Famiglia Reale è una parte estremamente importante della cultura popolare britannica i suoi membri sono spesso protagonisti o co-protagonisti di prodotti cinematografici o televisivi.

Lady Diana in particolare, e ovviamente la Regina Elisabetta, sono personaggi amatissimi da registi e sceneggiatori, tanto che intorno a queste figure si producono ancora nuove opere.

Senza voler citare la serie Netflix The Crown, che ha coinvolto tutti i membri della Famiglia Reale, di tutte le generazioni, è molto recente il film Spencer, incentrato completamente sulla vita di Lady Diana.

Nel film sono stati messe a nudo tutte le contraddizioni ma anche tutte le debolezze del carattere di Lady Diana, esponendola ancora una volta all’interesse del pubblico e dei media.

Si trattava però di un film biografico che comunque si poneva l’obiettivo di ritrarre la Principessa del Popolo nella sua complessità di essere umano. Anche se William e la famiglia di Diana non devono essere stati felici dell’uscita del film di certo non hanno potuto condannare il suo scopo a prescindere.

In questi giorni però sta succedendo qualcosa di molto diverso. Sta circolando la notizia che Lady Diana sarà inserita in un film che tratterà della vita e della morte di Jimmy Saville, un uomo che il Regno Unito vorrebbe dimenticare per sempre.

Jimmy Saville fu un famosissimo DJ e presentatore televisivo inglese degli anni Settanta.

Si trattava di un artista assolutamente eccentrico e imprevedibile, che grazie alla sua notorietà aveva lanciato e sostenuto molte iniziative benefiche. Proprio grazie al suo lavoro di beneficenza era entrato in contatto con le persone più importanti dell’epoca, tra cui Margaret Tatcher, Primo Ministro del tempo, e la Famiglia Reale.

Com’era facile prevedere, Jimmy Seville ebbe modo di incontrare Lady Diana in diverse occasioni, dal momento che i due erano mossi (almeno all’apparenza) dalla stessa generosità, dallo stesso desiderio di aiutare i bisognosi e da un grande amore per le arti.

In virtù della sua popolarità, Jimmy Saville era riuscito addirittura a entrare in casa di Carlo e Diana mentre i due erano ancora sposati, convincendo la sicurezza a lasciarlo entrare anche se non aveva un invito ufficiale, e solo per parlare con la Principessa.

A quanto pare i Principi lo trovavano molto divertente e di certo non avevano alcuna idea di quali fossero le sue orrende abitudini. Pare addirittura che Carlo abbia dichiarato: “Se avessimo un problema dovremmo chiamare Jimmy Seville, perché lui di certo lo risolverà!”. Era chiaro, insomma, che il DJ si fosse conquistato non solo la simpatia, ma anche la fiducia dei Principi del Galles.

A un certo punto, però, Diana si accorse che c’era qualcosa di profondamente inquietante in quell’uomo che arrivò a leccarle la mano mentre secondo l’etichetta non si deve sfiorare la mano dei reali nemmeno con le labbra.

Solo dopo la morte di Seville si scoprì la tremenda verità su questo eccentrico personaggio: il DJ aveva messo in piedi un’immagine di facciata estremamente positiva al solo scopo di coprire i suoi crimini.

Nello specifico dopo la sua morte si scoprì che Jimmy Seville era stato un pedofilo e un necrofilo, che si intrufolava negli obitori degli ospedali per abusare sessualmente dei cadaveri.

Quando lo scandalo venne a galla la società inglese fece letteralmente di tutto per cancellare il suo nome dalla storia. Addirittura la sua lapide, costata oltre 4.000 Sterline, venne staccata dalla sua tomba, distrutta e gettata in una discarica per volontà della sua famiglia.

Tutti gli enti di beneficenza che aveva creato e che quindi erano legati al suo nome decisero di cessare ogni attività e di donare tutti i propri soldi ad altre associazioni di beneficenza.

La domanda che ci si dovrebbe porre quindi è la seguente: è davvero necessario associare il nome di Lady Diana a quello di questo personaggio così oscuro e disgustoso?

Secondo il Principe William, futuro Re d’Inghilterra, assolutamente no. Secondo una fonte ufficiale, William avrebbe preferito non vedere affatto sua madre accanto a un vero e proprio mostro dell’epoca moderna.

Oltre a questo, il Principe non gradisce l’idea che il nome di Diana venga utilizzato in un film prodotto dalla BBC che, per sua natura, sarà molto controverso.

Inoltre, ha fatto notare William, sua madre Diana era sicuramente una delle personalità più importanti che Saville cercava di portare dalla sua parte, ma ce ne sono molte altre a cui gli sceneggiatori del film avrebbero potuto ispirarsi, rispettando la memoria di Diana e i sentimenti della sua famiglia.

Purtroppo però, esattamente com’è avvenuto in passato, è quasi certo che William non potrà intromettersi nella libertà artistica delle televisioni britanniche.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!