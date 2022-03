E’ stata una delle allieve più discusse di Amici: ecco cosa fa oggi

E’ stata una delle allieve più discusse della scuola di Amici: dopo quell’esperienza, ecco cosa fa e com’è oggi.

Amici sta per tornare in onda in prima serata con il serale dell’edizione attualmente in onda. Il talent show di Maria De Filippi è pronto così a realizzare i sogni dei ragazzi che sperano di poter avere un futuro nel mondo della danza e della musica come, prima di loro, hanno fatto coloro che, oggi, sono dei veri big della musica e della danza italiana.

Sono davvero tanti i talenti che, nel corso delle varie edizioni del talent show di Maria De Filippi, partiti con tanti sogni, sono riusciti a realizzarli trasformando la propria passione in un vero lavoro. Non per tutti, tuttavia, l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia è stata facile. C’è, infatti, chi ha dovuto lavorare molto per convincere i professori del proprio talento. Tra i tanti, in particolare, spicca una ballerina che, tuttavia, potrebbe tornare nella scuola proprio come professionista.

Ex allieva di Amici torna da professionista?

E’ stata un’indiscussa protagonista della scorsa edizione di Amici, vinta da Giulia Stabile ed è stata spesso messa in discussione da Alessandra Celentano che non ha mai visto in lei un grandissimo talento. Nonostante gli scontri con la maestra Celentano, però, non si è mai arresa riuscendo a conquistare anche il serale. Quest’anno, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche tornare come professionista. Lei è Rosa Di Grazia, molto amata dal pubblico che spera di rivederla tra i professionisti del serale di Amici 21.

Rosa Di Grazia che, nella scuola di Amici aveva trovato l’amore con Deddy, storia poi finita, potrebbe tornare ad essere protagonista come professionista del serale che prenderà il via sabato 19 marzo ovvero la settimana successiva all’ultima puntata di C’è posta per te.

Come fa sapere il portale Gossip e Tv, infatti, negli scorsi giorni, tra le storie del propfio profilo Instagram, Rosa ha pubblicato una foto scatta dietro le quinte di un programma taggando presso gli studi Elios ovvero gli studi dove si registra il talent show di Maria De Filippi.

Dopo l’esperienzienza come allieva nella scuola più famosa d’Italia, per Rosa di Grazia arriverà quella da professionista? Lo scopriremo nei prossimi giorni.