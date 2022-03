Spesso e volentieri, quando si viene invitati ad una cena informale, il problema principale riguarda proprio la scelta del look. Dal rischio di risultare sciatte o eccessivamente eleganti, a quello di non sentirsi a proprio agio con l’abbigliamento scelto, il passo è veramente breve. In fondo anche un outfit casual può risultare raffinato, originale e di tendenza, pur senza cadere nella banalità o in scelte poco consone all’occasione.

Comunque sia, è sempre bene tenere a mente che il giusto outfit dovrebbe far sentire bene la persona che lo indossa, senza forzature o eccessi. In caso contrario è bene valutare l’ipotesi di cambiarlo. Vediamo quindi insieme qual è il miglior look casual per una cena informale.

Consigli e idee su cosa indossare per una cena informale

In linea generale, possiamo tranquillamente affermare che indossare un paio di jeans, una maglietta e un paio di stivaletti, si rivelerà senz’altro la scelta vincente. Attenzione però: a differenza di ciò che i meno esperti di moda potrebbero pensare, il look in questione non è affatto banale o scontato. Partendo da questo outfit, infatti, è possibile sbizzarrirsi fino a creare qualcosa di assolutamente unico e originale.

Per fare qualche esempio pratico, per la parte superiore è possibile optare per camicette casual (da inserire magari all’interno dei pantaloni) oppure magliette a cui, a seconda della stagione, potrete abbinare una giacca informale, un cardigan o un maglioncino casual. Per quanto riguarda i jeans (o altri pantaloni comodi, a seconda delle preferenze), ne esistono di moltissime tipologie, più o meno adatte a seconda della fisicità e del soggetto che li indossa. I jeans skinny, ad esempio, sono perfetti per slanciare la figura e rappresentano una valida alternativa a quelli più larghi o a zampa di elefante.

Se invece si preferisce indossare un vestito, è opportuno rammentare che abiti scollati, troppo corti o aderenti non sono consigliati per occasioni informali. Al contrario, un vestitino sobrio, poco appariscente, magari accostato ad una giacchetta (leggera o meno, in base alla stagione) sarà la soluzione più indicata. Date ad esempio un’occhiata al brand Markup che offre abbigliamento da donna casual, perfetto per una cena informale.

Parlando invece delle scarpe, come già accennato, l’ideale sarebbe optare per un paio di stivaletti, adatti sia per la primavera che per quando ci troviamo di fronte a temperature ridotte. In questo caso, però, sarebbe meglio evitare tacchi eccessivamente elevati o a spillo. Un tacchetto quadrato, di altezza moderata, sarà senz’altro l’ideale. Andranno benissimo anche stivaletti bassi.

Borse e accessori: consigli per una cena informale

Una volta aver effettuata la scelta di scarpe e abiti, è il momento di passare agli accessori, ugualmente importanti. Potrà sembrare strano, ma gli accessori giusti (borse, sciarpe, cinture, collane e così via) sono in grado di stravolgere completamente il look di una persona. Un outfit casual può essere trasformato in maniera evidente con una borsa chic, un braccialetto vistoso o una cintura dalla fibbia importante. A seconda delle tonalità dei capelli, ad esempio, è altresì possibile giocare sulle sfumature di colore: accessori color oro, quali potrebbero essere una serie di collane, anelli o un bracciale rigido e dalla forma particolare, contribuiranno a donare un tocco di inaspettata femminilità all’insieme.

Anche in questo caso è bene ricordarsi di non esagerare: le cene informali richiedono un abbigliamento sobrio, purché condito di dettagli capaci di renderlo ricercato, raffinato o comunque in linea con la personalità di chi lo sta indossando. Come già accennato, le cinture, al pari di ogni altro accessorio, hanno il potere di influire in maniera decisiva sul look. Se, ad esempio, la scelta è ricaduta su un outfit semplice, composto di un paio di pantaloni, stivaletti e una maglietta, una cintura potrebbe smorzare il tutto e dargli una nota di inaspettata singolarità.

E non dimentichiamoci dell’importanza delle sciarpe o delle borse, entrambi accessori validissimi e da non sottovalutare.

Riguardo alle prime, nei periodi freddi è consigliato portare sciarpe ampie, dalle tonalità che riprendono gli abiti. Indossarle anche durante la cena non vi farà sfigurare, anzi: risulterete assolutamente uniche, sempre nel rispetto dello stile casual. Parlando invece di borse, andranno benissimo quelle ampie, da sfoggiare al braccio, oppure a tracolla. L’importante è evitare clutch e pochette, per nulla indicate per una cena informale. Anche in questo caso, prestate attenzione ai colori: con un paio di jeans, una camicetta abbinata e stivaletti, sarà indicata sia una borsa marrone, sia una nera. Mettete da parte paillettes, brillantini e quant’altro, tenendo sempre a mente di non strafare.