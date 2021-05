Deddy e Rosa di Grazia di Amici 20 si sono lasciati? Lei svela la verità

Deddy e Rosa Di Grazia sono ancora fidanzati? L’ex concorrente di Amici 2021 ha scelto di rompere il silenzio e svelare la verità.

Non è di certo un mistero che durante il corso di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi siano nate numerose storie d’amore tra gli allievi. Una tra tutte quella tra il cantante Deddy, che è arrivato dritto in finale ed ha la possibilità di poter vincere il montepremi finale, e la ballerina Rosa Di Grazia, che ha terminato qualche tempo fa il suo percorso all’interno della fase serale del programma.

I due si sono fin da subito dimostrati essere innamoratissimi l’uno dell’altra e il destino ha voluto che sia stato proprio lui a decretare l’uscita di lei, in quanto erano finiti al ballottaggio insieme a la giuria (composta da: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto) aveva optato per permettere al cantante di continuare la gara.

Di recente però si è sparsa la voce che tra i due, che non si vedono o sentono da quel momento, ci sia aria di crisi. O peggio: secondo alcuni indiscrezioni, avrebbero scelto di dare un taglio netto alla loro relazione. Il dubbio dei fan, arrivati a questo punto, sorge spontanea: Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici? A fare chiarezza ci ha pensato lei che stufa dei gossip sul suo conto ha scelto di rompere il silenzio.

Rosa Di Grazia rompe il silenzio su Deddy: come va la loro storia dopo Amici 20

Rosa Di Grazia, in maniera del tutto inconsapevole, si è ritrovata ancora una volta al centro della cronaca rosa. In quanto alcuni utenti della rete sono si sono convinti, non si sa per quale assurdo motivo, che tra lei e Deddy di Amici 20 la storia d’amore sia arrivata al capolinea. Per questo motivo, a poche ore ormai dalla finale, tra l’altro la produzione ha fatto una sorpresa ai concorrenti rimasti, lei ha scelto di vuotare il silenzio e svelare come prosegue la loro relazione.

“Sto leggendo che girano tante voci per la presunta rottura tra me e Deddy” ha precisato l’ex concorrente di Maria De Filippi, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene era nel team capitanato da Lorella Cuccarini ed Arisa. “Ci tengo a smentire tutto“ ha poi messo subito in chiaro. “In quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla“ ha poi svelato facendo un’importante precisazione. “Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sarà la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo” ha concluso, precisando che non c’è assolutamente nessuna crisi di coppia tra lei e il finalisti di Amici 20.

Fuori ORA il primo EP di Deddy “Il cielo contromano” su tutte le piattaforme digitali! Cliccate QUI ➡ https://t.co/AGbX4E9gV0 pic.twitter.com/DZttCtD9Qr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 13, 2021

Deddy e Rosa sono ancora fidanzati e lei è pronta a fare il tifo per il suo compagno, sperando che possa portarsi a casa il titolo di vincitore di Amici di Maria De Filippi.