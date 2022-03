Dewy Highlighter: tutti gli errori da evitare per ottenere l’effetto rugiada

Si scrive dewy highlighter ma si legge make up effetto rugiada, è la nuova tendenza del 2022 ed è adatto davvero a tutti i tipi di pelle. Ma quando parliamo di dewy highlighter sbagliare è facilissimo, quindi ecco gli errori da evitare assolutamente.

Meno “eccessiva” dello strobing, ma ugualmente capace di ridurre il grigiore del viso, la tecnica dewy highlighter è perfetta se vuoi un make up brillante, luminoso e fresco, adatto anche alle grandi occasioni.

Arrivato direttamente dall’Oriente – ma diventato subito un trend anche in Occidente – il dewy highlighter consiste nel valorizzare parti ben precise del volto che, se illuminate in modo corretto (e non eccessivo), possono regalare al viso intero un aspetto solare, riposato, fresco. Tra queste ricordiamo:

Gli zigomi, la zona per eccellenza su cui applicare l’illuminante.

L’arcata sopraccigliare

La fronte

Il condotto lacrimale

L’arco di cupido (per ottenere labbra carnose)

Quando però proviamo ad utilizzare questa tecnica, spesso è facile incappare in errori, a volte banali, a volte meno, che possono compromettere l’intera riuscita del make up. Ecco quindi gli errori da non commettere assolutamente quando utilizziamo la tecnica del dewy highlighter.

Gli errori da non commettere per un dewy highlighter perfetto

Il dewy highlighter è diventato ormai il trucco preferito anche da tantissime star di Hollywood. E non è di certo un caso: del resto, grazie a questa tenica, con poche semplici mosse è possibile nascondere la stanchezza, lo stress, i segni dell’età. Non dovremo forse tutte ringraziare il suo inventore?

C’è un però, ovviamente. Per vedere i suoi effetti potenziati al massimo, non basta usare questa tecnica, bisogna farlo al meglio. Ecco quindi gli errori da evitare quando utilizziamo il dewy highlighter.

Applicare male l’illuminante

Qui potremmo aprire un’intera pagina e scrivere un articolo solo su questo punto. Abbiamo detto di applicare l’illuminante, ma come si fa? Non basta stenderlo, ci sono tecniche ben precise, altrimenti addio effetto rugiada.

Partiamo subito dagli zigomi: il prodotto va applicato sullo zigomo alto e sfumato man mano che ci si avvicini alla linea delle sopracciglia. Grazie a questo escamotage sarà possibile sollevare la linea delle guance ottenendo così un effetto lifting molto naturale.

Passiamo poi all’arcata sopraccigliare: qui basta pochissimo illuminante subito sotto il sopracciglio per aprire lo sguardo e farlo sembrare più acceso. Come abbiamo già anticipato, l’illuminante deve essere applicato anche sulla fronte. Abbiamo due opzioni in questo caso: se abbiamo la fronte larga, meglio applicarne solo un po’ al centro e basta, altrimenti meglio illuminare anche lati e tempie per ottenere un effetto tridimensionale.

Un altro punto fondamentale è il condotto lacrimale: dovremo applicare con il dito un po’ di illuminante cremoso in corrispondenza dell’angolo interno dell’occhio e il nostro sguardo sembrerà ancora più aperto. Infine, passiamo all’arco di cupido: il segreto è stendere l’illuminante al centro del labbro inferiore per far sembrare le nostre labbra più carnose.

Dimenticarsi del blush

Questo è un errore gravissimo. Per ottenere un perfetto make up dewy non basta uniformare e neanche illuminare. Quello che dobbiamo fare assolutamente è dare un tocco di colore anche al nostro viso. Come? Applicando una piccola spolverata di bronzer in corrispondenza degli zigomi e delle tempie ed aggiungendo del blush sulle guance.

Non applicare il correttore

Per questo tipo di make up, la prima cosa da applicare – ovviamente dopo aver messo uno strato di crema idratante per preparare la pelle al meglio – sono il fondotinta e poi con il correttore.

Possiamo illuminare quanto vogliamo, ma alla fine i nostri difetti restano sempre lì. Purtroppo l’unica cosa che può nasconderli davvero è il correttore, quindi se abbiamo occhiaie, borse sotto agli occhi, imperfezioni, rughette, linee di espressione, non possiamo non usarlo.

Inoltre per rendere il nostro aspetto ancora più fresco è necessario nascondere quei piccoli difettucci che fanno parte di noi.

Esagerare con il trucco occhi e labbra

Diciamoci la verità, il dewy highlighter è già di per sè un trucco – quasi del tutto – completo. Non è necessario esagerare quando trucchiamo occhi e labbra, altrimenti rischiamo di apparire un po’ “too much”, in tutti i sensi. Cosa usare? Basta anche solo il mascara, oppure un ombretto chiaro e poi un rossetto nude oppure un semplicissimo ma mai banale lucidalabbra. Et voilà, il gioco è fatto.