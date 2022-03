È stata una delle ragazze più belle e carismatiche di Non è la Rai. Oggi è moglie, mamma e showgirl. Ecco di chi di tratta.

È stata una delle ragazze di Non è la Rai dalla bellezza acqua e sapone. Ecco com’è oggi.

Stiamo parlando della meravigliosa Alessia Mancini, una delle showgirl più affascinanti in Italia, lanciata dal programma Non è la Rai nei favolosi anni 90.

Nata a Marino, Alessia ha fatto il suo esordio in televisione nel 1994, anno in cui è entrata nel cast della quarta edizione del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Il programma non ha lanciato solo Alessia, ma moltissime altre attuali stelle dello spettacolo.

Durante il programma le è stato affibbiato il soprannome scherzoso “La bruttina”, per sottolineare la sua incredibile bellezza. Proprio grazie alla sua avvenenza, è stata in seguito selezionata per la stagione 1997/1998 come velina mora a Striscia la Notizia.

Nel 1997 ha fatto una comparsa nel videoclip Born to Be Abramo degli Elio e le Storie Tese. Nel 1998 ha preso parte a Simpaticissima su Rete 4. All’inizio del 1999 ha iniziato la sua collaborazione con Mediaset, divenendo una delle vallette del programma Passaparola con Gerry Scotti.

Nell’estate del 2006 ha condotto insieme a Gaia De Laurentiis diverse televendite all’interno del telefilm Everwood e dei programmi Buona Domenica e Il Grande Fratello. Nel 2007 ha debuttato al cinema con il film Natale in crociera, a fianco di Christian De Sica, Michelle Hunziker e Nancy Brilli.

Dal 2011 Alessia ha sorpreso tutti affiancando alla sua attività di showgirl quella di wedding planner, in cui si è dimostrata molto abile. Ha ricevuto infatti diversi riconoscimenti, come il premio alla miglior wedding planner durante la Roma Fashion White, una rassegna dedicata all’Alta Moda Sposa.

Diventata un punto di riferimento in questo settore, nel 2013 ha presentato un reportage sulla fiera “Sì SposaItalia Collezioni” trasmesso su La Sposa TV. Tra il 2016 e il 2017 l’abbiamo vista anche come concorrente per beneficenza in alcune puntate del programma Caduta libera.

Nel 2018 ha preso parte come concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, dove è riuscita ad arrivare in semifinale. Nello stesso anno ha partecipato nuovamente a Caduta libera e ad Avanti un altro! aggiudicandosi il premio di € 100.000, assieme a Cristiano Malgioglio, da devolvere in beneficenza.

Nel 2019 l’abbiamo vista su TV8 nella trasmissione di successo Guess My Age – Indovina l’età. Nello stesso anno ha inoltre condotto il programma In salotto su TV8.