Per Pasqua prepariamo la focaccia veneta

Proviamo ad immaginare una colomba pasquale senza canditi, leggerissima e molto profumata, in realtà esiste, si chiama focaccia veneta

Farina, zucchero, uova e burro, più vaniglia e mandorle: è questo il segreto della ‘fugassa’ veneta o focaccia veneta, un dolce lievitato tipico di Pasqua.

La colazione o la merenda perfetta ma anche la giusta compagnia per le gite fuori porta. In pratica è una colomba morbidissima ma senza canditi, delicata e profumata.

C’è un ingrediente che non troviamo nell’elenco ma è fondamentale:la pazienza:ci sono tre fasi dell’impasto e tutte hanno bisogno di tempo per lievitare. Poi deve deve farlo anche la preparazione finale, quindi non dobbiamo avere fretta.

Preparazione e ingredienti focaccia veneta

Ingredienti:

Per la base

250 g di farina Manitoba

250 g di farina 00

3 uova

100 g di zucchero semolato

100 g di burro

20 g di lievito di birra fresco

80 ml di latte

1 scorza di arancia

1 scorza di limone

25 ml di Marsala

1 baccello di vaniglia

1 cucchiaino di sale fino

Per la guarnizione

1 albume

50 g di zucchero semolato

20 gr di farina di mandorle

granella di zucchero q.b.

mandorle q.b.

Preparazione:

Tiriamo subito fuori burro e uova dal frigorifero. Poi dopo aver pesato tutti gli ingredienti, cominciamo con le basi. In una ciotola mescoliamo la scorza d’arancia, la scorza di limone, i semini di una bacca di vaniglia e il Marsala. Quindi teniamo da parte.

Poi prepariamo il lievitino. Mettiamo a scaldare il latte spegnendo prima che arrivi al bollore, spegniamo e aspettiamo che diventi tiepido. Versiamolo il una ciotola e sciogliamo lì il lievito di birra aggiungendo 50 grammi di farina mista prelevati dal totale e 20 grammi di zucchero semolato.

Amalgamiamo bene, copriamo con una pellicola e lasciamo lievitare 1 ora.

Poi spostiamo il lievitino nella coppa dell’impastatrice insieme a 150 grammi di farina mista, 20 grammi di zucchero presi dal totale e 1 uovo. Cominciamo ad impastare con il gancio fino a quando tutti gli ingredienti saranno amalgamati, poi aggiungete 30 grammi di burro a temperatura ambiente, prelevati dal totale, pochi per volta.

Impastiamo per altri 15 minuti fino a quando l’impasto si incorda. Quando è pronto, trasferiamo il primo impasto in una ciotola, copriamo e lasciamo lievitare al caldo per 2 ore, fino al raddoppio.

Lievitato il primo impasto, passiamo al secondo. Versiamo nella ciotola della macchina il primo impasto lievitato, altri 100 grammi di farina e 20 grammi di zucchero presi dal totale più ancora 1 uovo.

Incominciamo ad impastare e quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungiamo 30 grammi di burro a temperatura ambiente, prelevati dal totale, poco alla volta. Impastiamo per 15 minuti e poi trasferiamo questo secondo impasto in una ciotola. Copriamo e lasciamo lievitare al caldo per 2 ore, fino al raddoppio.

E ora il terzo impasto. Versiamo nella ciotola dell’impastatrice l’impasto lievitato, poi la farina e lo zucchero avanzati più l’ultimo uovo. Versiamo anche il lievitino precedentemente preparato e cominciamo ad impastare.

Una volta che tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungiamo gli altri 40 grammi di burro a temperatura ambiente sempre un pezzetto alla volta. Impastiamo per 15 minuti e spostiamo questo ultimo impasto in una ciotola. Copriamo e lasciamo lievitare al caldo per 2 ore fino al raddoppio.

Dopo tutta questa attesa, versiamo l’impasto sulla spianatoia e sgonfiamolo con le mani, impastandolo ancora qualche minuto insieme al sale. Formiamo una palla e mettiamola nello stampo di carta. Incidiamolo a croce e lasciamolo lievitare per altre 2 ore fino al raddoppio di volume.

Mentre aspettiamo, prepariamo la guarnizione. Montiamo l’albume a neve, incorporando poco alla volta lo zucchero. Andiamo avanti 5 minuti fino ad ottenere un composto compatto. Poi aggiungiamo la farina di mandorle e mescoliamo tutto delicatamente.

Scaldiamo il forno statico a 200° e quando l’impasto ha terminato la lievitazione, spennelliamolo con la guarnizione, spolverandolo con la granella di zucchero e qualche mandorla.

Inforniamo cuocendo la focaccia veneta per 15 minuti coprendola con un foglio d’alluminio se vediamo che si scurisce troppo. Poi altri 35– 40 minuti a 180° fino alla prova stecchino.

Sforniamo la focaccia veneta, lasciamola raffreddare prima di sformarla e servirla.