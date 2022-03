La tua pelle appare rovinata? Ecco le cause e i possibili rimedi

Avere una pelle rovinata è un problema piuttosto importante che può colpire chiunque. Scopri quali sono le cause principali e come porvi rimedio in modo semplice ed efficace.

Una pelle rovinata rappresenta l’incubo per molte persone. Si tratta infatti di una parte del corpo esposta alla vista di tutti e che per questo si vorrebbe avere sempre al meglio. Inoltre, a differenza di una pelle sana e radiosa, una rovinata trasmette un’immagine di malessere che crea un forte disagio in chi vive questo problema.

Per questo motivo, risalire alle cause si rivela estremamente importante. Una volta capiti i motivi, infatti, risolverli e prendersi cura della pelle nel modo corretto sarà molto più semplice, portando a sentirsi meglio con se stessi. Se anche a te sta capitando di avere questo problema, niente paura, quindi! La buona notizia è che c’è quasi sempre una soluzione e che una volta scoperto il perché della tua pelle rovinata, curarla sarà molto più semplice di quanto pensi.

Pelle rovinata: le cause che dovresti conoscere

Se da qualche tempo ti sei accorta che la tua pelle non è più quella di una volta e che appare chiaramente rovinata, è giunto il momento di fare qualcosa. Il problema, infatti, non è puramente estetico ma riflette molto probabilmente anche uno stile di vita sbagliato o una condizione di disagio che il tuo organismo, tra le altre cose, sceglie di denunciare così.

La prima cosa da fare è quindi quella di capire davanti a che tipo di problema ti trovi. Una pelle rovinata da acne, puntini bianchi noti anche come grani di miglio o screpolature varie può essere infatti il frutto di uno stile di vita sbagliato, dell’esposizione ai raggi UV, del normale invecchiamento cutaneo, del make up sbagliato, etc…

In tal caso, ti basterà continuare a leggere per trovare alcune soluzioni semplici e immediate. Qualora i problemi fossero diversi, è però necessario rivolgersi ad un medico. A volte una pelle che presenta problemi può essere afflitta da dei funghi, da un intestino che funziona male o da problemi come, ad esempio, la psoriasi.

In questi casi, ovviamente, la cura si concentrerà principalmente sul disturbo di cui si soffre. Ciò non toglie, però, che le regole che seguono si rivelino comunque utili per velocizzare i possibili miglioramenti. Ecco, quindi, come agire in caso di pelle rovinata.

Cambiare stile di vita

La prima cosa da fare è quella di modificare il tuo stile di vita. Ciò significa andare a letto prima e dormire di più, bere più acqua, evitare il fumo e l’alcol e mangiare bene. Frutta e verdura sono infatti indispensabili sia per una buona idratazione della pelle che per la sua salute. Regola che vale sopratutto se ti trovi con zone del corpo (come ad esempio i gomiti) costantemente rovinate.

Evitare i raggi UV

Stare al sole è una gioia alla quale non puoi proprio rinunciare? Allora proteggiti come si deve. Ormai esistono creme solari e prodotti di ogni tipo che garantiscono una protezione ottimale della pelle e tutto senza evitare una buona abbronzatura in estate. Usarli ti aiuterà a prevenire i radicali liberi e a rallentare l’invecchiamento cutaneo. Cosa che porterà la tua pelle a sembrare più giovane e, sopratutto, a non peggiorare ancora. Un piccolo sacrificio che vale proprio la pena di fare, no?

Curare la pulizia del viso

Questo passaggio viene spesso sottovalutato pensando che lavare il viso ogni giorno sia più che sufficiente. La verità è che il modo in cui lo lavi dovrebbe essere rapportato al tipo di prodotti che usi. Per prodotti ricchi di siliconi, ad esempio, dovresti usare prodotti più incisivi e la vare con molta cura la pelle. Sopratutto la sera, prima di andare a dormire, dovresti lavarla almeno in due passaggi e con due prodotti diversi. Le coreane, che vantano una pelle bellissima, fanno esattamente così. Perché non prendere spunto da loro, quindi?

Usare prodotti di qualità

Ovviamente, i prodotti con siliconi sopra citati, dovrebbero essere eliminati. Meglio optare per trucchi sani e a base di prodotti naturali e fare lo stesso anche con i cosmetici che usi per la pulizia del viso. Meno robe strane metti e più la pelle riuscirà a respirare. Volendo, potresti optare anche per qualche crema fai da te che se ben realizzata ti aiuterà a fare economia e a prenderti al contempo cura della tua pelle. Che si tratti di quella per il corpo o di quella per il viso, il trucco sta quindi nei prodotti che sceglierai di usare.

Nutrire la pelle rovinata

Ora che hai compreso l’importanza di una buona pulizia è importante passare all’idratazione e al nutrimento della pelle. Oltre al cibo giusto ci sono prodotti che possono aiutare in tal senso e che donando idratazione alla pelle la renderanno naturalmente più liscia e luminosa. A ciò andrebbero uniti anche prodotti in grado di offrire nutrimento. Tra quelli naturali ci sono il miele, l’aloe vera, il succo d’arancia mescolato allo yogurt e l’acqua di cottura del riso (ovviamente a temperatura ambiente) che sembra essere un ingrediente di bellezza molto usato in oriente ed in grado di fare miracoli.

Riassumendo, quindi, la prima cosa da fare in caso di problemi è quella di rivolgersi ad un medico. Questo potrà essere il dermatologo ma anche il medico di base, qualora ci sia il sospetto di problemi all’intestino o di tipo allergico. Fatto ciò potrai contare sugli step appena elencati ed in grado di fare la differenza tra una pelle rovinata ed una sana.

E se non lo sai ancora, esiste anche una branca che si chiama psicodermatologia e che sostiene che la cura della pelle passi anche dalla psicologia. Si tratta di un tentativo che vale sempre la pena fare, sopratutto se stai vivendo un periodo di forte stress e se sei tra quelle che quando si agita vede apparire brufoli o problemi vari. Così facendo avrai tutte le carte in mano per giocare e vincere la tua partita, ottenendo la pelle sana dei tuoi sogni.