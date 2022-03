GF Vip: le scelte di stile delle due splendide opinioniste

Come al solito anche questa puntata del Grande Fratello Vip ha riservato molte sorprese e le due opinioniste hanno decisamente brillato di luce propria. Ecco le scelte di stile delle opinioniste del GF Vip.

Puntata fiammeggiante l’ultima del GF Vip, che sta pian piano arrivando alla sua conclusione. Ma avete notato i look della serata scelti da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Una vera meraviglia!

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ai litigi sempre più feroci tra le due sorelle della Casa, Lulù e Jessica Selassié, il cui rapporto si è molto incrinato nel corso delle ultime settimane.

“E’ tutto partito da Jessica”, ha esclamato Lulù interrogata da Signorini sul motivo del litigio. “Sono felice che lei sia più sicura perchè io l’ho sempre spronata, però in queste ultime settimane si è staccata da me e mi manca. Non è perchè lei mi deve fare delle cose, non ho bisogno di questo. Vado in giro per la casa e non la trovo”.

Jessica ha prontamente ribattuto: “Non mi piacciono gli scontri e all’esterno l’ho sempre difesa anche quando è indifendibile. Quando attacca me, me lo lascio scivolare, sono abituata. La amo così con me, non mi piace farla passare per cattiva, il mio silenzio è dovuto a questo”.

Insomma, non tira aria buona nella Casa del Grande Fratello Vip. Meno male che ci hanno pensato Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a tirarci su il morale con i loro look formidabili.

GF Vip: le scelte di stile delle due opinioniste

Adriana Volpe ha decisamente compito nel segno, indossando un abito nero lungo fino ai piedi e con un grande spacco laterale da mille e una notte. La profonda scollatura del vestito ha messo in primo piano il suo décolleté pieno, valorizzato da una elegante collana in perle.

La showgirl e conduttrice ha scelto inoltre di dare un tocco di luce in più all’ensemble generale con un paio di meravigliose décolleté rosso fuoco. Ottima anche la scelta dell’acconciatura: Adriana ha infatti lasciato i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle, a valorizzare la sua naturale sensualità.

Look come al solito molto sofisticato e bon ton quello scelto da Sonia Bruganelli (che ha recentemente fatto un annuncio che non è piaciuto ai fan). La bella showgirl ha optato per un abito corto al ginocchio nero con un’elegante cintura in pelle a mettere in risalto il punto vita.

A dare un tocco più glam al look ci hanno pensato le décolleté leopardate e i diversi bracciali di varie forme e dimensioni. La ciliegina sulla torta? Il super sexy smalto rosso, colore che si addice perfettamente alla personalità scoppiettante della bella opinionista.