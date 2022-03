Beautiful anticipazioni: la confessione di Steffy cambia tutto

By

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful. Steffy Forrester fa la confessione a Finn. Ecco cosa succederà nella soap opera

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful provenienti dall’America. Sheila Carter sembra essere la protagonista indiscussa dei prossimi episodi e un alleato inaspettato la sorprenderà…Ecco di chi si tratta

Beautiful anticipazioni: Steffy confessa a Finn il tradimento

Secondo le anticipazioni di Beautiful di febbraio e marzo 2022, Hope viene a sapere del tradimento di Liam e non ha intenzione di perdonarlo e Steffy decide di comunicarlo a Finn

Nelle prossime puntate di Beautiful la trama subirà un brusco cambiamento. Infatti, secondo le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5, Steffy prenderà la decisione di raccontare tutta la verità a Finn sul suo presunto tradimento con Liam. Lo fara dopo aver scoperto di essere incinta e dopo aver rivelato a Liam la questione.

La giovane Forrester infatti è in dolce attesa e non sapendo se il padre biologico del bambino sia Liam o Finn deciderà di mettere al corrente il fidanzato. La reazione di Finnegan sarà molto forte. Mai si sarebbe immaginato che Steffy lo potesse tradire in quel modo. Infatti il giovane dottore, figlio di Sheila Carter, sarà sul punto di strappare la grande foto sul muro della casa sulla spiaggia che ritrae Steffy e Liam, felici e sorridenti.

Steffy implorerà il suo perdono, ma senza alcun risultato. Sarà troppa la delusione di Finn, che aveva visto in lei la donna con la quale passare il resto della sua vita.

Allo stesso modo, anche Liam decide di rivelare il tradimento ad Hope. La figlia di Brooke verrà a conoscenza della verità e ne resterà sconvolta, cacciando di casa Liam. Ma non è tutto qui. Tutto ha avuto origine quando Steffy si accorgerà di avere un ritardo e si recherà dalla sua ginecologa di fiducia per fare una visita di controllo. Qui, verrà a sapere di essere incinta.

Dunque, una volta avuta la conferma Steffy sarà certa di essere in dolce attesa e costretta a dire la verità sia a Finn che a Liam.