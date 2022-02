Beautiful anticipazioni: una sconvolgente confessione

By

Anticipazioni puntate di Beautiful. Tutto quello che succederà dal 28 febbraio al 5 marzo 2022. Sensi di colpa in arrivo…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful. Ecco cosa accadrà negli episodi in onda su Canale 5 dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Beautiful anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Secondo le nuove anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5, Liam, travolto dai sensi di colpa per aver tradito Hope con Steffy, vuole ancora confessare tutto alla moglie. Ci riuscirà a farlo?

Steffy tenterà di dissuaderlo dal rivelare a Hope il suo tradimento (convinta che questo porterà solo dolore a tutti). Ma durante la animosa conversazione Hope entrerà in stanza e sorpresa di sentirli discutere chiederà loro delle spiegazioni.

Di fronte all’evidenza Steffy inventa una scusa e se ne va via, mentre Liam, sempre più tormentato dal segreto è sul punto di confessare a Hope la nottata che ha passato con Steffy. Casualità vuole che il giovane Spencer verrà fermato proprio da una telefonata della giovane Forrester.

Nel frattempo, Thomas è stato dimesso dall’ospedale e Hope cercherà di stargli vicino come sempre, ma questo turba ancora di più Liam.

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5 indagheremo anche altre storyline. In particolare, Ridge si convince che Paris sia la persona giusta per il posto vacante alla fondazione Forrester e le offre il lavoro.

Quando Carter parla a Zoe del lavoro che è stato offerto a sua sorella Paris presso la fondazione Forrester, lei si oppone. Flo e Wyatt si imbattono in Finn a casa di Steffy. Dato che non lo avevano mai visto, gli fanno il terzo grado, ma alla fine sono entrambi soddisfatti del nuovo uomo nella vita di Steffy.

Zoe non è felice che Paris vada a lavorare alla Forrester perché teme che si intrometta nella sua vita, quindi supplica Carter di non farla assumere da Ridge.

Carter, tra molte perplessità, decide di fare marcia indietro, ma non sa che Ridge ha già fatto la sua offerta di lavoro a Paris.