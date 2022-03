Come copiare i jeans chiari di Valentina Ferragni e creare outfit al top

Con le gambe robuste o un po’ cicciotte non si fa proprio il massimo della figura visto che per effetto ottico (come tutti i colori chiari) allargano ma i jeans chiari sfoggiati da Valentina Ferragni nell’opulenza parigina sono una della certezza della prossima primavera. Vediamo quali scegliere e come portarli.

Recentemente criticata sui social per aver preso parte alla fashion week milanese, Valentina Ferragni cammina a testa alta visto che si tratta del suo lavoro e non ha fatto nulla di male. Il motivo è che “siamo in tempo di guerra” e si fa riferimento, ovviamente, al conflitto ucraino. Peccato che di guerre sia pieno il mondo e che ve ne siano sempre da qualche parte, no stop.

Parlando di moda, oggi la prendiamo da esempio per uno dei suoi outfit al prestigioso hotel Plaza Athénée di Parigi, l’ultimo postato sulla pagina Instagram della giovane italiana che vanta ben 4,2 milioni di follower.

Come copiare i jeans chiari di Valentina Ferragni, capo da avere nell’armadio per la primavera

I jeans slim a vita alta di H&M (29,99 euro) sono stretti sulla gamba ed arrivano alla caviglia. Semplici, intramontabili, saranno ottimi con un paio di Balenciaga speed in maglia nera o beige o pink, in base al vostro gusto ed anche con uno stivale corto in pelle con tacco e punta squadrati.

È a vita alta anche la proposta di 7 for all Mankind con la particolarità però di essere cropped e leggermente a zampa. Da portare con ballerine, sandali flat e, piu ingenerale, con tutto ciò che metta in evidenza le caviglie senza creare un eccessivo distacco tra la base ed il jeans. Il prezzo è di 220 euro.

Sono dei mom dal lavaggio chiaro quelli creati da Asos Design a 22,99 euro. Da portare con sneakers icona come le Nike Jordan o le Converse, si consiglia il match con una giacca over dal taglio maschile.

Il contrasto che la nota influencer ha creato con il cappotto lungo spigato è coraggioso ma poco pratico per le più, ecco perché accostare un piumino multicolor nelle tonalità del lilla, del panna e dell’azzurro cielo è molto più semplice e giovanile.

Mentre per l'inquilina del Grande Fratello Vip abbiamo visto un look più da sera per copiare Valentina possiamo metterci comode anche reinterpretando jeans che avevamo dimenticato in fondo al guardaroba.

La moda è un gioco ed essere sempre pronte a sperimentare è la chiave di tutto.

