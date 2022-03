5 capi immancabili nel nostro armadio con i colori della primavera 2022

Ad ogni stagione i suoi colori. Ecco 5 capi trendy dei colori di questa primavera.

I colori, mai come oggi, rappresentano persino intere generazioni, gruppi (se così si possono chiamare). Il colore dell’era digitale? Il blu, come i personaggi avatar della pellicola fantascientifica di James Cameron che uscirà con un nuovo capitolo proprio nel 2022 e come il social network Facebook. Quello dei Millennials? Il fucsia (diventato colore politico grazie alla sua peculiarità di catturare l’attenzione). E quello della Gen Z? Il verde, a dimostrazione della sua spiccata sensibilità per la causa ambientale – Greta Thunberg insegna . senza dimenticare le sfumature più neon per ricordare la realtà virtuale e il gaming.

Ma quali sono i colori della moda della primavera 2022?

Arancione: questo colore è estremamente acceso e va abbinato al bianco e al blu elettrico.

questo colore è estremamente acceso e va abbinato al bianco e al blu elettrico. Azzurro : il colore del mare, del cielo, dell’estate potremmo dire. Questo colore è perfetto soprattutto se abbinato al bianco nuvola e al beige della sabbia.

: il colore del mare, del cielo, dell’estate potremmo dire. Questo colore è perfetto soprattutto se abbinato al bianco nuvola e al beige della sabbia. Blu : è il colore digitale, come dicevamo, quindi potremmo vederlo anche un po’ come il colore del futuro. Come indossarlo? Con una gonna al ginocchio, un paio di pantaloni skinny o un trench.

: è il colore digitale, come dicevamo, quindi potremmo vederlo anche un po’ come il colore del futuro. Come indossarlo? Con una gonna al ginocchio, un paio di pantaloni skinny o un trench. Bordeaux : questa tonalità decisa non va solo vista “addosso”, ma anche sul “viso”. Infatti è perfetta anche sotto forma di rossetto per le labbra.

: questa tonalità decisa non va solo vista “addosso”, ma anche sul “viso”. Infatti è perfetta anche sotto forma di rossetto per le labbra. Giallo: il colore perfetto per dare sempre nell’occhio. Possiamo solo dire che va dosato con cura, meglio non esagerare.

il colore perfetto per dare sempre nell’occhio. Possiamo solo dire che va dosato con cura, meglio non esagerare. Nude palette : questa è la nuova frontiera dell’estetica raffinata, ma allo stesso sensuale.

: questa è la nuova frontiera dell’estetica raffinata, ma allo stesso sensuale. Rosa: il colore che non passa mai di moda. Piume da diva, mini abiti di tweed e stoffe dalla stampa rose hanno calcato le passerelle di tutte le sfilate del mondo.

il colore che non passa mai di moda. Piume da diva, mini abiti di tweed e stoffe dalla stampa rose hanno calcato le passerelle di tutte le sfilate del mondo. Rosso fuoco: il colore dell’amore, intramontabile, immortale, mai banale. Su questa nuance non dobbiamo dire assolutamente nulla.

il colore dell’amore, intramontabile, immortale, mai banale. Su questa nuance non dobbiamo dire assolutamente nulla. Verde : ma non il solito verde, ma quello “virtuale”, cioè una sfumatura accesa presa in prestito al mondo Matrix e, per questo motivo, è perfetta con il nero. Abbiamo detto che è il colore della generazione Zeta, ma possiamo usarlo comunque tutte indistintamente.

: ma non il solito verde, ma quello “virtuale”, cioè una sfumatura accesa presa in prestito al mondo Matrix e, per questo motivo, è perfetta con il nero. Abbiamo detto che è il colore della generazione Zeta, ma possiamo usarlo comunque tutte indistintamente. Viola Very Peri, il colore Pantone del 2022: da indossare con il nero, il verde teal e il marrone. Questo è il colore dell’anno, non solo di questa stagione.

Abbiamo scelto tra questi colori il rosa e selezionato 5 capi per essere irresistibili con i colori della primavera 2022.

5 capi con i colori della primavera 2022

Abbiamo scelto un solo colore: il rosa. Quando eravamo bambine ci facevano credere che fosse il colore della femminilità per antonomasia (femminucce rosa, maschietti azzurro), ma in realtà oggi è tornato ad essere genderless.

In ogni caso, abbiamo scelto 5 capi rosa perfetti per questa primavera. Eccoli.

Top con bretelle sottile monocolore

Su Shein troviamo questo top ottimo per un look sensuale, ma pur sempre elegante (tra l’altro a soli 7 euro).

Possiamo abbinarlo ad un pantalone di pelle, ma anche ad una gonna oppure ad un pantalone elegante, un blazer e dei tacchi alti, ad esempio.

Maglietta corta a costine

Questa maglietta acquistabile – tra l’altro solo a 6,99 euro – sempre su Shein possiamo definirla una versione a maniche lunga di un crop top. Come possiamo indossarlo? Con un pantalone, bianco, oppure con una gonna dello stesso colore, per un effetto monocromatico, ma sempre elegante.

Possiamo anche indossarlo con un jeans, per renderlo casual. Insomma, le idee possono essere davvero tante.

Abito oversize

Questo abito oversize total pink a collo alto – acquistabile su Bonprix a 31,99 euro – è l’ideale per le mezze stagioni: è caldo, ma non troppo. Tra l’altro può essere un indumento casual, sexy, dipende da come lo si utilizza.

Il top? Abbinarlo a degli stivali alti. E magari chi vuole può provare a mettere un cinturone per mettere in risalto il punto vita.

Abito lungo elegante

Per una serata elegante, non c’è niente di meglio di quest’abito – reperibile su Booho a 40 euro – con scollo profondo e pailettes.

Questo è il tipico esempio di come per essere chic non bisogna per forza spendere un capitale. E non c’è niente da aggiungere.

Maglietta aderente con spalle scoperte

Torniamo ancora una volta su Shein. Qui è possibile trovare questa maglietta che lascia le spalle scoperte e che è estremamente versatile: possiamo abbinarla ad un jeans e a delle sneackers per uscire di giorno a fare shopping, oppure per un pranzo con le amiche, ma anche ad una gonna di pelle e delle scarpe con il tacco per andare a cena fuori, oppure ad una festa non troppo elegante.

La cosa stupenda è che con soli 5 euro possiamo comprare un capo da utilizzare in più occasioni.