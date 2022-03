Victoria De Angelis senza niente addosso dopo la doccia: web in tilt

Victoria De Angelis torna ad infiammare il web con una selfie mozzafiato scattato dopo la doccia in cui non indossa niente.

Sempre più bella, sempre più sicura di sè e sempre più affascinante e sensuale, Victoria De Angelis torna a regalare un selfie mozzafiato ai fan sfoggiando tutta la sua incredibile bellezza italo-danese. Un selfie condiviso tra le storie del suo profilo Instagram che è diventato immediatamente virale con i followers che hanno a loro volta pubblicato la foto sia su Instagram che su Twitter.

Un selfie scattato in qel di Los Angeles dove Victoria si trova da alcune settimane insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui è impegnata in una serie di prove come hanno svelato pubblicando una serie di immagini sul profilo ufficiale dei Maneskin tra cui anche quella che vedete qui in alto.

Victoria De Angelis e il selfie mozzafiato dopo la doccia che ha fatto impazzire i fan

Con i capelli sciolti e disordinati che le cadono sulle spalle, gli occhi azzurri in primo piano e la pelle candida, Victoria regala un’immagine sensuale e libera di sè ai suoi milioni di followers in cui non indossa niente. A coprire i seni ci sono due stelline come aveva fatto in occasione precedenti.

Non è la prima volta che Victoria pubblica foto come quella che vedete qui in alto. Già in un’occasione precedente, la De Angelis aveva regalato ai fan un selfie scattato dubito dopo la doccia in cui indossava semplicemente un asciugamano. Anche quella foto aveva mandato in tilt il web con i fan incantati nell’ammirare la sua bellezza.

Spesso, inoltre, Victoria si diverte ad immortalare anche i suoi amici fraterni con cui ha dato vita al sogno Maneskin, nome che in un solo anno è diventato famoso in tutto il mondo.Negli scorsi giorni, infatti, ha immortalato Damiano in una foto che è stata gradita dai fan.

La band, dopo essere stata ospite del Festival di Sanremo 2022 esibendosi sulle note di Zitti e buoni e Coraline, ha lasciato in Italia per raggiungere Los Angeles dove si trova ancora, impegnata a lavorare probabilmente al nuovo album.