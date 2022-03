I 5 capi da avere secondo la Paris Fashion Week a meno di € 50!

I 5 capi da avere assolutamente per la prossima stagione riempiono le strade e le passerelle della Parigi Fashion Week! Ciò che non sai è che puoi farli tuoi facilmente, a meno di € 50! Via alla guida di stile targata CheDonna!

È appena terminata la Milano Fashion Week e non abbiamo il tempo di riprenderci e mettere a fuoco tutte le nozioni in fatto di fashion che un’altra settimana della moda è iniziata. Parigi da martedì 1 marzo ospita la Paris Fashion Week! Molte sono le sfilate in programmazione: Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino e molti altri. Ciò che a noi interessa però sono le strade della città, che pullulano di appassionati della moda pronti a battersi a suon di camminata con i look più trendy e stravaganti! Siete pronte a scoprire le prime novità della settimana della moda francese?

Marzo è decisamente il mese migliore dell’anno per quanto riguarda la moda, perché iniziamo a sperimentare il calore delle belle giornate in vista della nuova stagione, e si intravedono le tendenze future in fatto di fashion grazie alle settimane della moda che si alternano.

Si è appena conclusa la Milano Fashion Week, è appena iniziata quella di Parigi, e abbiamo già visto quelle di New York e Londra, ma solo ora possiamo farci un’idea chiara e concreta di quali saranno le tendenze per la prossima stagione da non farsi sfuggire!

Possiamo fare anche di più: vedere le tendenze della primavera 2022 decretate dalle settimane della moda e farle nostre, nei negozi più IN del momento, a meno di € 50!

Siete pronte? E allora diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come essere al passo con le tendenze della primavera prossima, spendendo pochissimo!

I 5 capi da avere assolutamente nel proprio guardaroba sono di Bershka, e costano meno di € 50!

La prima nozione da tenere a mente in fatto di moda è che ciò che conta non è la griffe che indossiamo, ma come indossiamo un determinato capo. È il portamento e l’abbinamento del capo che lo rendono speciale. Proprio per questo motivo il compito di una perfetta fashion lover è quello di studiare le tendenze del momento e ricrearle in una chiave personale, possibilmente senza svuotarsi il portafoglio!

Bando alle ciance! Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 5 capi da avere assolutamente per la primavera 2022!

Ho creato una lista di capi trendy, a basso costo, e facilmente acquistabili! Esatto, perché sono del brand Bershka e potete farli vostri facilmente dal sito online o in store:

mini cardigan con scollatura a v, manica lunga e cuciture arricciate. € 19,99

pantalone cargo beige vita bassa con gamba larga € 35,99

mini dress con taglio cut out fantasia floreale € 29,99

giacca jeans color block oversize € 45,99

jeans wide leg a onde bicolore € 39,99

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui 5 capi da avere assolutamente per la prossima primavera, tutti acquistabili da Bershka.

Alla prossima guida di stile! Il divertimento e il fashion sono assicurati!